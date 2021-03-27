Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Kimsenin yeri garanti değil"

AVCI: KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL

Trabzonspor'da sakat oyuncuların dönüşü sonrası takımda rekabet üst düzeye çıkarken, bazı oyuncuların form grafiğinin düşmesi ise yedekte kalan oyuncuların iştahını artırdı. Ligde kalan haftalar öncesi Trabzonspor'da forma rekabeti üst düzeyde yaşanmaya başladı. Oyuncularına milli arada 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı dönüşte beklediği gibi formda ve hırslı oyuncular gördü.

Antrenmanlardaki verimlilikten memnun kalan Abdullah Avcı, oyuncularını daha da hırslandırmak için, "Kimsenin forması garanti değil. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hak edenin formayı aldığını göreceksiniz" dedi.

Trabzonspor'da sakat oyuncuların geri dönüşü sonrası alternatif sayısı da artarken, takımdaki formsuz oyuncuların bulunması da yedek oyuncuları daha da hırslandırdı. Abdullah Avcı'nın yaptığı konuşma sonrası daha da motive olan oyuncuların antrenmanlardaki hırsı diğer oyunculara da yansıdı. Zaman zaman oyunculara aşırı sertlik konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kalan Abdullah Avcı'nın, milli maç arasında ağırlıklı olarak taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak takıma istediği oyun anlayışını kabullendirmeye çalışacağı da ifade edildi.