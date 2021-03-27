Abdullah Avcı'dan oyuncularına uyarı! "Kimsenin yeri garanti değil"

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından, koordinasyon, pas ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alan oyunlarıyla devam eden idman, çift kale maçla son buldu.
Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda sakatlığı devam eden Hüseyin Türkmen takımdan ayrı koştu. Norveçli oyuncu Anders Trondsen de bir süre takımla çalıştıktan sonra bireysel antrenmana devam etti. Berat Özdemir ve Abdülkadir Ömür'ün de salonda çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Trabzonspor, yarını izinli geçirdikten sonra pazartesi günü çalışmalarına devam edecek.
AVCI: KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL
Trabzonspor'da sakat oyuncuların dönüşü sonrası takımda rekabet üst düzeye çıkarken, bazı oyuncuların form grafiğinin düşmesi ise yedekte kalan oyuncuların iştahını artırdı. Ligde kalan haftalar öncesi Trabzonspor'da forma rekabeti üst düzeyde yaşanmaya başladı. Oyuncularına milli arada 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı dönüşte beklediği gibi formda ve hırslı oyuncular gördü.
Antrenmanlardaki verimlilikten memnun kalan Abdullah Avcı, oyuncularını daha da hırslandırmak için, "Kimsenin forması garanti değil. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hak edenin formayı aldığını göreceksiniz" dedi.
Trabzonspor'da sakat oyuncuların geri dönüşü sonrası alternatif sayısı da artarken, takımdaki formsuz oyuncuların bulunması da yedek oyuncuları daha da hırslandırdı. Abdullah Avcı'nın yaptığı konuşma sonrası daha da motive olan oyuncuların antrenmanlardaki hırsı diğer oyunculara da yansıdı. Zaman zaman oyunculara aşırı sertlik konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kalan Abdullah Avcı'nın, milli maç arasında ağırlıklı olarak taktik ağırlıklı çalışmalar yaparak takıma istediği oyun anlayışını kabullendirmeye çalışacağı da ifade edildi.
DJANINY MİLLİ TAKIMDAN AYRILDI
Trabzonspor'un deneyimli futbolcusu Djaniny Semedo, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'na davet edilmişti. Ancak ülkesinin federasyonundan yapılan açıklamada Djaniny'nin özel sebeplerden dolayı kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Oyuncunun Trabzon'a gelmek için yola çıktığı belirtilirken, özel sebebin detaylarıyla ilgili olarak ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
SERKAN ASAN FORMAYI İSTİYOR
Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra sağ bekte formayı kapan Serkan Asan, daha sonra yerini Hüseyin Türkmen'e kaptırmıştı. Genç oyuncu milli maç arasında tekrar formasını geri almak istiyor. Antrenmanların en hırslı isimleri arasında yer alan Serkan Asan'ın Abdullah Avcı'nın gözüne girmeyi çok istediği ve milli aradan sonra tekrar sağ bekte formayı geri alabileceği belirtildi.
TRONDSEN İLK KEZ TAKIMLA ÇALIŞTI
Trabzonspor milli maç arasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmana izinli olan Nwakaeme ve milli takıma giden futbolcular katılmazken, uzun bir sakatlık döneminden sonra Trondsen ilk kez takımla birlikte çalıştı. Norveçli oyuncu yaklaşık 200 günlük aradan sonra sahalara dönerken oldukça istekli gözüktü. Bu arada yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Abdülkadir Ömür de koltuk değneklerinden kurtuldu ve hafif tempolu koşularına devam ediyor.