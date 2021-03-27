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Giriş Tarihi: 27.3.2021

Günü kurtarıyorlar!

TANER KARAMAN
Günü kurtarıyorlar!

her zaman olduğu gibi bu sezon da teknik direktör değişiminde ’da zirvede. İstatistikler ise bunun sadece kısa vadede çözüm getirdiğini ortaya koyuyor

Avrupa'nın 'en fazla teknik direktör değişimi' yaşanan ligi olan Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Erol Bulut hamlesiyle birlikte gönderilen teknik adam sayısı 28'e yükseldi. 21 takımlı ligin bitmesine 10 hafta kala yönetimler, başarıyı kulübeye farklı isimleri getirerek aramayı sürdürdü. Peki teknik direktör değiştirmek takımlara gerçekten olumlu yönde yansıyor mu? SABAH Spor, ligin son 14 yılındaki teknik patron değişikliklerini, öncesi ve sonrası takımların performanslarını mercek altına aldı.

MAÇ SAYISI ARTTIKÇA PUAN ORTALAMASI DÜŞÜYOR!
TEKNİK direktör değişiklikleri kısa vadede kulüplere olumlu etki ederken, süre uzadıkça katkı düşüyor. Buna göre takımların 293 teknik direktör hamlesi öncesi 5 maçta puan ortalaması 0.93 olurken, değişim sonrası bu ortalama 1.23'e çıkıyor. Ancak bu süreç 10 maçta farklılık göstermeye başlıyor. Buna göre değişim miktarı, 293 takımda öncesi 1.08 olurken, sonrasında oynanan 10 maçta 1.22'ye yükselebiliyor. 5 karşılaşmalık dönemde artış oranı yüzde 32 olurken, 10 maçta ise bu oran sadece yüzde 12.9'da kaldı.

DEĞİŞİMDE PUANIN NE OLDUĞU MÜHİM
BUNA göre 5 maçlık dönemde puan ortalaması değişim sonrası düşen 84 ekibin değişim anına kadar puan ortalaması 1.39 olurken, artış ya da eşit kalan 209 takımın ise puan ortalaması değişim anında 0.75 oldu. Buna göre puan ortalaması yaklaşık 0.75'lere düşen ekiplerin değişimleri doğru görülürken, yaklaşık 1.39 olanlarda ise bunu yapmak risk olarak görülmekte. 10 maçlık dönemde ise azalış gösteren ekiplerin değişim anında puan ortalaması 1.29, artan ya da eşit olanların ise 0.96 oldu.

293 TAKIMIN 84'ÜNÜN PUAN DEĞERİ DÜŞTÜ
LİGİMİZDE teknik direktör değişimleri sonrası puan ortalamaları kısa vadede artarken, 5 maçlık dönemde 293 takımın sadece 84'ünün puan ortalaması önceki 5 maça göre düşüş gösterdi. 209 takımın ise puan ortalaması arttı ya da azaldı. 10 maçlık periyotlarda ise 293 ekibin 107'sinin puan ortalaması düşüş gösterdi. Değişim için en doğru anın 'ne zaman gerçekleştiği' yine istatistiklerde ortaya çıkıyor.

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