Günü kurtarıyorlar!

Avrupa'nınyaşanan ligi olanSüper Lig'de Fenerbahçe'ninErol Bulut hamlesiyle birliktegönderilen teknik adam sayısı28'e yükseldi.Peki teknik direktör değiştirmektakımlara gerçekten olumluyönde yansıyor mu?, ligin son 14 yılındaki teknikpatron değişikliklerini, öncesive sonrası takımların performanslarınımercek altına aldı.direktör değişiklikleri kısa vadede kulüplere olumlu etki ederken, süre uzadıkça katkı düşüyor.Buna göre değişim miktarı, 293 takımda öncesi 1.08 olurken, sonrasında oynanan 10 maçta 1.22'ye yükselebiliyor. 5 karşılaşmalık dönemde artış oranı yüzde 32 olurken, 10 maçta ise bu oran sadece yüzde 12.9'da kaldı.BUNA göre 5 maçlık dönemde puan ortalaması değişim sonrası düşen 84 ekibin değişim anına kadar puan ortalaması 1.39 olurken, artış ya da eşit kalan 209 takımın ise puan ortalaması değişim anında 0.75 oldu.10 maçlık dönemde ise azalış gösteren ekiplerin değişim anında puan ortalaması 1.29, artan ya da eşit olanların ise 0.96 oldu.LİGİMİZDE teknik direktör değişimleri sonrası puan ortalamaları kısa vadede artarken, 5 maçlık dönemde 293 takımın sadece 84'ünün puan ortalaması önceki 5 maça göre düşüş gösterdi. 209 takımın ise puan ortalaması arttı ya da azaldı. 10 maçlık periyotlarda ise 293 ekibin 107'sinin puan ortalaması düşüş gösterdi. Değişim için en doğru anın 'ne zaman gerçekleştiği' yine istatistiklerde ortaya çıkıyor.