Fenerbahçe'de Erol Bulut gitti futbolcular takipten çıktı! Mert Hakan, Serdar Aziz ve Ozan Tufan...

Fenerbahçe'de yeni teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde ilk antrenman gerçekleşti. Antrenman sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Belözoğlu, kaliteli bir oyuncu grubuyla çalıştıklarını kader birliği yapıp iyi sonuçlar almak istediklerini ifade etti. Milli takımdan dönen oyuncularla birlikte daha da güçleneceklerini söyleyen Emre Belözoğlu, camiaya birlik mesajı verdi.

EROL BULUT'U TAKİPTEN ÇIKARDILAR!

Sarı lacivertlilerde Erol Bulut devri sona erdikten sonra bazı futbolcular Bulut'u takip etmeyi bıraktı. Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Mert Hakan Yandaş, Ferdi, Ozan Tufan, Harun ve Pelkas deneyimli hocayı takipten çıkardı.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN DEVAM EDİYOR!

Fenerbahçe'nin devre arası transferleri İrfan Can Kahveci ve Mesut Özil ise Erol Bulut'u takip etmeye devam ediyor.

Yunanistan'ın PAOK takımından transfer edilen Pelkas'ın Erol Bulut'u takipten çıkarması şaşkınlıkla karşılandı. Pelkas'ın Fenerbahçe'ye gelmesinde Erol Bulut büyük rol oynamıştı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut devri sona ererken birçok sarı-lacivertli futbolcu, Instagram'dan 46 yaşındaki teknik adamı takipten çıkardı. Takipten çıkaranlar arasında Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Pelkas ve Harun Tekin yer aldı. Mesut Özil ve İrfan Can ise Bulut'u takip etmeye devam ediyor.