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Giriş Tarihi: 28.3.2021

Gözünü hırs bürüdü!

YUNUS EMRE SEL

Abdullah Avcı, zaman zaman öğrencilerine aşırı sertlik konusunda uyarıda bulunmak zorunda kalırken, özellikle yedek oyuncuların formayı kapmak için son derece iştahlı oldukları görüldü

Milli arada oyuncularına 4 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dönüşte beklediğinden de istekli bir takım gördü. Antrenmanlardaki verimliliklerden memnun kalan deneyimli hoca, oyuncularını daha da hırslandırmak için, "Kimsenin forması garanti değil. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da hak edenin formayı aldığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

SAKATLAR İYİLEŞTİ, ALTERNATİFLER ÇOĞALDI
Avcı'nın bu sözleri oyuncuları ateşledi. Ancak idmanda kemik sesleri yükselince tecrübeli hoca, talebelerine aşırı sertlik konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı. Trabzonspor'da sakat oyuncuların geri dönüşü sonrası alternatif sayısı artarken özellikle yedek futbolcuların formayı kapmak için idmanlardaki performanslarını üst düzeye çıkardıkları görüldü.

ÖMÜR, KOLTUK DEĞNEKLERINI ATTI
Yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Abdülkadir Ömür, koltuk değneklerinden kurtuldu. Yıldız futbolcu, hafif tempolu koşulara devam ediyor.

TRONDSEN 200 GÜN SONRA
Uzun süren sakatlık dönemini atlatan Anders Trondsen, takımla çalışmalara başladı. Norveçli futbolcu, yaklaşık 200 günlük aradan sonra sahalara dönerken oldukça istekli gözüktü. Öte yandan Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun özel sebeplerden dolayı kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu Trabzon'a dönüp takıma katılacak

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