Gözünü hırs bürüdü!

Milli arada oyuncularına 4 gün izin veren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, dönüşte beklediğinden de istekli bir takım gördü. Antrenmanlardaki verimliliklerden memnun kalan deneyimli hoca, oyuncularını daha da hırslandırmak için,ifadelerini kullandı.Avcı'nın bu sözleri oyuncuları ateşledi. Ancak idmanda kemik sesleri yükselince tecrübeli hoca, talebelerine aşırı sertlik konusunda uyarılarda bulunmak zorunda kaldı.özellikle yedek futbolcuların formayı kapmak için idmanlardaki performanslarını üst düzeye çıkardıkları görüldü.Yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat olan Abdülkadir Ömür, koltuk değneklerinden kurtuldu. Yıldız futbolcu, hafif tempolu koşulara devam ediyor.Uzun süren sakatlık dönemini atlatan Anders Trondsen, takımla çalışmalara başladı. Norveçli futbolcu, yaklaşık 200 günlük aradan sonra sahalara dönerken oldukça istekli gözüktü. Öte yandan Yeşil Burun Adaları Futbol Federasyonu, Djaniny Semedo'nun özel sebeplerden dolayı kadrodan çıkarıldığını açıkladı. 30 yaşındaki oyuncu Trabzon'a dönüp takıma katılacak