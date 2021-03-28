Oh be! Ghezzal iyi

Ayak bileğine aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan 28 yaşındaki oyuncunun durumu ciddi değil. Tedbir amaçlı kadrodan çıkarılan Ghezzal, Türkiye’ye dönecek
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta ilk yarıda 1 gol ve 1 asistle şov yapan Beşiktaş'ın asist kralı oyuncusu Rachid Ghezzal, sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Siyah-beyazlıların yüreğini ağzına getiren Cezayirli yıldızda korkulan olmadı. Ayak bileğindensakatlanan 28 yaşındaki oyuncudaşişlik ya da ciddi bir zedelenmeolmadığı ancak hafif ağrıları bulunduğuiçin pazartesi günkü Botsvana maçında tedbiramaçlı oynatılmayacağı kaydedildi.
ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL'DA OLACAK
Ghezzal'ın menajeri Hakan Korkmaz da futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ghezzal ile konuştum. İyi olduğunusöyledi. Bileğinde şişlik ve morluk yokmuş.Kendisini iyi hissettiğini söyledi. Endişelenecekbir durum yok. Tedavisine başlandı.Çok şükür önemli bir şeyi yok. Hafif ağrılarıvar, tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak.Çarşamba günü İstanbul'da. Herkeseçok selamı var" açıklamasını yaptı.
SARI KART CEZALISI
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş'ın, Kasımpaşa ile oynayacağı maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Ghezzal, Alanyaspor mücadelesinde sahada olacak.
TESTLER NEGATİF
Fenerbahçe'de derbi sonrası patlak veren Koronavirüs vakalarının ardından Beşiktaş da harekete geçip milli takımlarda yer almayan futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarını teste sokmuştu. Sonuçların temiz çıktığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı bildirildi.