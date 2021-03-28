



SELÇUK ŞAHİN SAHAYA İNİYOR

Emre Belözoğlu ile birlikte idari koordinatör Selçuk Şahin de sahaya inerken, Mehmet Aurelio ile Volkan Demirel de görevlerine devam edecek. Analist Melikşah Sezgin, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız'ın yanı sıra Erol Bulut'tan özel izin alınan kaleci antrenörü Michael Kraft ekipte yer almaya devam edecek. Bu isimlerin haricinde de ekibe önemli isimler kazandıracak olan Emre Belözoğlu, yoluna güçlü bir şekilde devam edecek.