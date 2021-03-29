İnanın çocuklar!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, idmanlarda oyuncuları ligin kalan bölümüne motive etmeye çalışıyor. Belözoğlu, inanmış bir ekip olarak devam etmelerinin büyük önem taşıdığını dile getiriyor.SARI-LACIVERTLI ekipte daha önce yapılan Koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.32. haftada Denizlispor'u ağırlayacak olan F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor. Futbolcuların istekli olması teknik heyeti sevindirirken dünkü idmanda, dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.