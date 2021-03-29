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Giriş Tarihi: 29.3.2021

İnanın çocuklar!

İnanın çocuklar!
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu, idmanlarda oyuncuları ligin kalan bölümüne motive etmeye çalışıyor. Belözoğlu, inanmış bir ekip olarak devam etmelerinin büyük önem taşıdığını dile getiriyor.

BULAŞ ZİNCİRİ KIRILDI
SARI-LACIVERTLI ekipte daha önce yapılan Koronavirüs testlerinde 5 oyuncu pozitif çıkmıştı. Son test sonuçlarında güzel haberler alan sarı-lacivertli ekipte bulaş zinciri de kırılmış oldu.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ
32. haftada Denizlispor'u ağırlayacak olan F.Bahçe'de hazırlıklar sürüyor. Futbolcuların istekli olması teknik heyeti sevindirirken dünkü idmanda, dar alanda pas çalışması ve çift kale maç yapıldı.

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İnanın çocuklar!
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