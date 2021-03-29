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Giriş Tarihi: 29.3.2021

Mensah ve Töre ile yollar ayrılıyor

Mensah ve Töre ile yollar ayrılıyor

Siyah-beyazlılar, istediği verimi alamadığı iki futbolcuyla devam etmeyecek

Beşiktaş, büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gökhan Töre ve Bernard Mensah'ı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı. İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almıştı. Cezalı ve izinli olduğu iki karşılaşma dışında 8 resmi maçta yedek kulübesinde oturan Mensah için yüksek bonservis yükünün altına girilmeyecek. Kartal'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan Töre ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı. Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin, Töre ile sezon başında, 4.5 milyon TL artı 100 bin TL maç başı ücretten yaptığı 1+1 yıllık sözleşmedeki opsiyonu kullanması beklenmiyor.

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Mensah ve Töre ile yollar ayrılıyor
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