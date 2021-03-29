Mensah ve Töre ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş,büyük umutlarla kadrosuna kattığı Gökhan Töre ve Bernard Mensah'ı elden çıkarmaya hazırlanıyor. Kayserispor'dan 500 bin Euro kiralama bedeli ve 4.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile transfer ettiği Mensah, 28 maça çıkarken 4 gol ve 1 asistle oynadı. İnişli-çıkışlı bir performans sergileyen 26 yaşındaki orta saha, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Trabzonspor maçında ilk 11'de yer almıştı. Cezalı ve izinli olduğu iki karşılaşma dışında 8 resmi maçta yedek kulübesinde oturanKartal'ın bonservissiz transfer ettiği Gökhan Töre ise sakatlıklardan dolayı bir türlü dikiş tutturamadı. Sadece 12 karşılaşmada oynayıp, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yönetimin,