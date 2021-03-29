Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal bu sezon gösterdiği performansın ardından Milli Takım'a geri döndü.
Süper Lig'de 21 maçta 13 asist yapıp, 1 gol kaydeden yıldız futbolcu transferin de gözdesi haline geldi.
"BEŞİKTAŞ'TA BANA YENİDEN MİLLİ TAKIMA DÖNME FIRSATI VERDİ"
Rachid Ghezzal, Cezayir kampında Beşiktaş'taki günleriyle ilgili şunları söylemişti:
"Uzun süre sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na döndüğüm için gerçekten mutluyum.
Elhamdülillah, Beşiktaş'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi.
"SERGEN YALÇIN ÖZ GÜVENİMİ YENİDEN KAZANDIRDI"
Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim.
Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim.
Her şey yolunda gidiyor. Burada kendimi buldum. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum."
"GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR"
Beşiktaş'ın bonservisini almak istediği Rachid Ghezzal için Fransa basınından bomba gibi iddialar geldi.
Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ghezzal'ı Beşiktaş'ın yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe de istiyor.
LEICESTER '7 MİLYON EURO' DİYOR
Üç kulübün sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir mücadele vereceği belirtildi.
Avrupa'dan başka taliplileri de bulunan Cezayirli yıldız için kulübü Leicester City, 7 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.
28 yaşındaki sağ kanat, 2018'de Monaco'dan İngiliz ekibine 14 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.