Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!
Giriş Tarihi: 29.3.2021 08:08

Son dakika: ve Ghezzal için Fransa'dan 'i karıştıracak iddia!

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

Son dakika haberi... 'ta bu sezon yaptığı 13 asistle krallıkta zirvede olan , performansıyla milli takıma geri dönmüş ve 'a övgüler yağdırmıştı. Fransız basını ise Cezayirli yıldız ile ilgili olarak 'i karıştıracak bir iddia ortaya attı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

'ın Cezayirli yıldızı bu sezon gösterdiği performansın ardından Milli Takım'a geri döndü.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

'de 21 maçta 13 asist yapıp, 1 gol kaydeden yıldız futbolcu transferin de gözdesi haline geldi.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

"BEŞİKTAŞ'TA BANA YENİDEN MİLLİ TAKIMA DÖNME FIRSATI VERDİ"

, Cezayir kampında 'taki günleriyle ilgili şunları söylemişti:

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

"Uzun süre sonra yeniden Cezayir Milli Takımı'na döndüğüm için gerçekten mutluyum.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

Elhamdülillah, 'ta mutluyum, işler gayet yolunda gidiyor ve bu da bana yeniden milli takıma dönme fırsatı verdi.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

"SERGEN YALÇIN ÖZ GÜVENİMİ YENİDEN KAZANDIRDI"

Afrika Uluslar Kupası'nı kaçırdığım için üzülmüştüm. O zaman milli takımda olmayı hak etmemiş olabilirim.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

Şimdi sürekli çalışarak milli takımda olmak için mücadele edeceğim.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

, bana yeniden oynama fırsatı verdi. öz güvenimi yeniden kazandırdı.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

Her şey yolunda gidiyor. Burada kendimi buldum. Bu şekilde devam etmeyi umuyorum."

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE İSTİYOR"

'ın bonservisini almak istediği için Fransa basınından bomba gibi iddialar geldi.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Ghezzal'ı 'ın yanı sıra ve de istiyor.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

LEICESTER '7 MİLYON EURO' DİYOR

Üç kulübün sezon sonunda oyuncuyu kadrolarına katabilmek adına kıyasıya bir mücadele vereceği belirtildi.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

Avrupa'dan başka taliplileri de bulunan Cezayirli yıldız için kulübü , 7 milyon Euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.

Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!

28 yaşındaki sağ kanat, 2018'de Monaco'dan İngiliz ekibine 14 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Vaka sayısında patlama sonrası Kabine toplanıyor; İşte masadaki iller!
Şarkıcı Alişan ile eşi Buse Varol bombayı patlattı! Hayranlarına müjdeyi böyle verdi!
SON DAKİKA: Uzaktan eğitim ve EBA TV açıklaması MEB'den geldi! Bakan Ziya Selçuk: 'Hazırladık'
Son dakika: Meteoroloji 29 Mart-4 Nisan için yeni hava durumu raporunu yayınladı! Perşembe gününe dikkat!
SON DAKİKA: Dünya basını Bizim Çocuklar'ı konuşuyor! Norveç basınından flaş sözler: 'Türkiye...'
Son dakika: Fenerbahçe'nin Emre Belözoğlu kararı sonrası flaş sözler! 'Sergen Yalçın ve Fatih Terim ile baş etmek için...'
Son dakika: Endonezya'da petrol rafinerisinde büyük patlama
Son dakika: Fenerbahçe'den Ümit Özat'a sert açıklama! "Bu camianın bir parçası olmayacağı..."
Yüksek emekli maaşı almak için 5 madde! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor
Son Dakika: Tolgahan Sayışman mutasyonlu koronavirüse yakalandığını duyurmuştu! Şimdi de Almeda Abazi ve oğlu Efehan…
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş ve Ghezzal için Fransa'dan Süper Lig'i karıştıracak iddia!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA