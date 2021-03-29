Son dakika haberi: Türkiye - Letonya maçı seyircisiz oynanacak!

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayla ilgili TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.