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Giriş Tarihi: 29.3.2021 18:27 Son Güncelleme: 29.3.2021 18:37

haberi: Türkiye - maçı seyircisiz oynanacak!

Son dakika haberi: Türkiye - Letonya maçı seyircisiz oynanacak!

haberi... Türkiye Futbol Federasyonu () Sağlık Kurulu, G Grubu'nda yarın Türkiye ile arasındaki karşılaşmanın seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce %15 kapasiteyle seyirci alınacağını açıkladığı Letonya maçının Sağlık Kurulu kararıyla seyircisiz oynanacağını açıkladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayla ilgili TFF Sağlık Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."

Federasyondan dün yapılan açıklamada müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı.

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Son dakika haberi: Türkiye - Letonya maçı seyircisiz oynanacak!
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