Beşiktaş’ta şok! 2 Korona, 1 sakat

Kartal'a dün 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Siyahbeyazlı kulüp, A Milli Takım'da bulunan 2 oyuncusunun Koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. Milli Takım kampından ayrılan isimler arasında Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de bulunuyordu. Öte yandan Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu AjdinHasic, ülkesi Bosna Hersek'inU21 Milli Takımı'nın Karadağile oynadığı Avrupa U21Şampiyonası eleme maçındasakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dizinde bir problem yaşayan Hasic, 72. dakikada oyundan alındı.