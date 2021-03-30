Beşiktaş’ta şok! 2 Korona, 1 sakat

Kartal'a dün 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Siyahbeyazlı kulüp, A Milli Takım'da bulunan 2 oyuncusunun Koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. Milli Takım kampından ayrılan isimler arasında Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de bulunuyordu. Öte yandan Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusuRakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dizinde bir problem yaşayan Hasic, 72. dakikada oyundan alındı.