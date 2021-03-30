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Giriş Tarihi: 30.3.2021

’ta şok! 2 Korona, 1 sakat

Beşiktaş’ta şok! 2 Korona, 1 sakat
Kartal'a dün 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Siyahbeyazlı kulüp, A Milli Takım'da bulunan 2 oyuncusunun Koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu açıkladı. Milli Takım kampından ayrılan isimler arasında Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de bulunuyordu. Öte yandan Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Ajdin Hasic, ülkesi Bosna Hersek'in U21 Milli Takımı'nın Karadağ ile oynadığı Avrupa U21 Şampiyonası eleme maçında sakatlandı. Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası dizinde bir problem yaşayan Hasic, 72. dakikada oyundan alındı.

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Beşiktaş’ta şok! 2 Korona, 1 sakat
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