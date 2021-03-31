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Giriş Tarihi: 31.3.2021 23:58

Almanya'ya soğuk duş! 'nde gecenin sonuçları...

AA
Almanya'ya soğuk duş! Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları...

'nde Kuzey Makedonya, eski Fenerbahçeli oyuncu 'ın son dakikalarda attığı golle deplasmanda Almanya'yı 2-1 yenerek günün sürprizine imza attı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftası, B, C, D, F, I ve J gruplarında oynanan 15 karşılaşmayla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Kosova'yı 34. dakikada Olmo, 36. dakikada Ferran Torres, 75. dakikada Gerard Moreno'nun fileleri havalandırmasıyla 3-1 yendi. Kosova'nın tek golü, 70. dakikada Halimi'den geldi.

C Grubu'nda İtalya, Litvanya deplasmanından 3 puanla döndü. Konuk ekip, 48. dakikada Sensi ve 90+4. dakikada Immobile'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.

D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa, konuk olduğu Bosna Hersek'i 1-0'lık skorla geçti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü, 60. dakikada Griezmann kaydetti.

I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekip, 19. dakikada penaltıdan Kane ve 85. dakikada Maguire'ın golleriyle 3 puana uzanırken, Polonya adına 58. dakikada Mader'in attığı gol, mağlubiyeti engelleyemedi.

J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Kuzey Makedonya'ya 2-1 yenilerek günün sürprizine imza attı. Konuk ekibin gollerini 45+2. dakikada Pandev ve 85. dakikada eski Fenerbahçeli Eljif Elmas kaydetti. Almanya'nın tek golü ise 63. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan'dan geldi.

Üçüncü hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B GRUBU:

Yunanistan-Gürcistan: 1-1

İspanya-Kosova: 3-1

C GRUBU:

Litvanya-İtalya: 0-2

Kuzey İrlanda-Bulgaristan: 0-0

D GRUBU:

Bosna Hersek-Fransa: 0-1

Ukrayna-Kazakistan: 1-1

F GRUBU:

Avusturya-Danimarka: 0-4

Moldova-İsrail: 1-4

İskoçya-Faroe Adaları: 4-0

I GRUBU:

Andorra-Macaristan: 1-4

İngiltere-Polonya: 2-1

San Marino-Arnavutluk: 0-2

J GRUBU:

Ermenistan-Romanya: 3-2

Almanya-Kuzey Makedonya: 1-2

Lihtenştayn-İzlanda: 1-4

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Almanya'ya soğuk duş! Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları...
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