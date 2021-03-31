Beşiktaş'tan transfer kararı! Mandzukic veto edilmişti...

Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Kartal, Şampiyonlar Ligi için yarışmacı bir takım kurmayı planlarken, transferde de prensiplerinden vazgeçmemeye kararlı. Başkan Çebi ve yönetim kurulu, hem yeni alıncak isimlerin hem de iç transferde kontratı uzatılacak futbolculara imza parası vermeyecek.