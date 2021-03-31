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Giriş Tarihi: 31.3.2021 09:02 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:21

'tan transfer kararı! veto edilmişti...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş'tan transfer kararı! Mandzukic veto edilmişti...

'de liderlik koltuğunda oturan , gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlılar yeni isimleri kadrosuna katmak için yoğun mesai harcarken iç transferde de görüşmelerini sürdürüyor. Beşiktaş Başkanı , transferde prensiplerinden ödün vermemeye devam ediyor. Devre arasında Hırvat yıldız 'i imza parası istediği için veto eden Çebi, yeni sezonda da aynı tutumu sürdürecek. İşte detaylar...

Süper Lig'de zirvede yer alan Beşiktaş, şampiyonluk ipini göğüsleyerek Devler Ligi'ne katılmanın hesaplarını yapıyor. Kartal, Şampiyonlar Ligi için yarışmacı bir takım kurmayı planlarken, transferde de prensiplerinden vazgeçmemeye kararlı. Başkan Çebi ve yönetim kurulu, hem yeni alıncak isimlerin hem de iç transferde kontratı uzatılacak futbolculara imza parası vermeyecek.

"İMZA PARASI İSTEYENLER OYNAYARAK KAZANSIN"

Milli arada gelecek sezonun transfer görüşmelerine de vakit ayıran Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili olarak talep edilen imza paralarına başkan Ahmet Nur Çebi olumsuz yanıt verdi.

Başkan Çebi yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kimseye yüksek imza paraları ödeme lüksümüz yok. İmza parası isteyen oynayarak kazansın. Maaşın yanında maç başı ücret teklifi dışında üçüncü bir seçeneğimiz yok" ifadelerini paylaştı.

DORUKHAN'A OLUMSUZ YANIT

Sözleşme kriterlerinden taviz vermek istemeyen ve gelecek yıllarda maliyetleri aşağı çekip takımdaki maaş dengesini sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, başta Dorukhan Toköz olmak üzere hem içi hem de dış transferde kendilerinden talep edilen tüm imza parası isteklerine olumsuz yanıt vermiş durumda.

MANDZUKIC'TEN VAZGEÇİLMİŞTİ

Bonservisi elinde olan Mandzukic, devre arasında Beşiktaş'ın gündemine gelmişti. Ancak deneyimli golcünün menajeri imza parası isteyince Beşiktaş transferden vazgeçmişti. Hırvat yıldız daha sonra ise İtalya'nın Milan takımına transfer olmuştu.

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Beşiktaş'tan transfer kararı! Mandzukic veto edilmişti...
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