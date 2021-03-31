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Giriş Tarihi: 31.3.2021

İmza parası ödemeyiz

OGÜN ŞAHİNOĞLU
İmza parası ödemeyiz

“Maaşın yanında maç başı ücret teklifi dışında üçüncü bir seçeneğimiz yok. Kimseye yüksek imza parası veremeyiz”

"İMZA PARASI İSTEYENLER OYNAYARAK KAZANSIN"
Milli arada gelecek sezonun transfer görüşmelerine de vakit ayıran Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili olarak talep edilen imza paralarına başkan Ahmet Nur Çebi olumsuz yanıt verdi. Başkan Çebi yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kimseye yüksek imza paraları ödeme lüksümüz yok. İmza parası isteyen oynayarak kazansın. Maaşın yanında maç başı ücret teklifi dışında üçüncü bir seçeneğimiz yok" ifadelerini paylaştı.

MANDZUKİC'TEN VAZGEÇİLMİŞTİ
SÖZLEŞME kriterlerinden taviz vermek istemeyen ve gelecek yıllarda maliyetleri aşağı çekip takımdaki maaş dengesini sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, başta Dorukhan Toköz olmak üzere dış transferde de kendilerinden talep edilen tüm imza parası isteklerine olumsuz yanıt vermiş durumda. Sezon başı gündeme gelen Hırvat Mandzukic'in menajeri imza parası isteyince, Beşiktaş transferden vazgeçmişti.

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