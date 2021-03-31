İmza parası ödemeyiz

“Maaşın yanında maç başı ücret teklifi dışında üçüncü bir seçeneğimiz yok. Kimseye yüksek imza parası veremeyiz”
"İMZA PARASI İSTEYENLER OYNAYARAK KAZANSIN"
Milli arada gelecek sezonun transfer görüşmelerine de vakit ayıran Beşiktaş'ta, sözleşmesi bitecek oyuncularla ilgili olarak talep edilen imza paralarına başkan Ahmet Nur Çebi olumsuz yanıt verdi. Başkan Çebi yöneticileriyle yaptığı görüşmede, "Kimseye yüksekimza paralarıödeme lüksümüz yok. İmza parasıisteyen oynayarak kazansın.Maaşın yanında maç başı ücretteklifi dışında üçüncü bir seçeneğimizyok" ifadelerini paylaştı.
MANDZUKİC'TEN VAZGEÇİLMİŞTİ
SÖZLEŞME kriterlerinden taviz vermek istemeyen ve gelecek yıllarda maliyetleri aşağı çekip takımdaki maaş dengesini sağlamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, başta Dorukhan Toköz olmak üzere dış transferde de kendilerinden talep edilen tüm imza parası isteklerine olumsuz yanıt vermiş durumda. Sezon başı gündemegelen Hırvat Mandzukic'inmenajeri imza parası isteyince,Beşiktaş transferden vazgeçmişti.