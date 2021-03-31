Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubendi, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı

Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.