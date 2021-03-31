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Giriş Tarihi: 31.3.2021 14:37 Son Güncelleme: 31.3.2021 15:18

Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubendi, hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı

AA
Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubendi, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı

Portekizli futbolcu 'nun ile 27 Mart Cumartesi günü oynanan maçında sinirlenerek yere fırlattığı kaptanlık pazubandı, Spinal Muskuler Atrofi () hastası bir bebeğin tedavisine maddi destek sağlayacak.

Sırbistan basınında yer alan haberlere göre, 2-2 berabere biten maçın ardından stat görevlilerinden biri, Ronaldo'nun pazubandını alarak ülkedeki bir yardım kuruluşuna teslim etti.

Dünya futbol gündemini bir süredir meşgul eden pazuband, geliri SMA hastası 6 aylık bir bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere açık artırmayla satışa sunuldu. 36 yaşındaki yıldız futbolcu, Sırbistan-Portekiz karşılaşmasının son anlarındaki pozisyonda, çizgiyi geçen şutunun gol olarak değerlendirilmemesine tepki göstermiş ve kaptanlık pazubandını yere fırlatarak soyunma odasının yolunu tutmuştu.

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Ronaldo'nun fırlattığı kaptanlık pazubendi, SMA hastası bebek için açık artırmaya çıkarıldı
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