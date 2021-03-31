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Giriş Tarihi: 31.3.2021 17:53 Son Güncelleme: 31.3.2021 18:00

'den menajer ödemelerine ilişkin açıklama! ilk sırada...

DHA
TFF'den menajer ödemelerine ilişkin açıklama! Fenerbahçe ilk sırada...

(), bu sezon tüm profesyonel liglerde şubat ayı sonu itibarıyla menajerlere yapılan ödemeleri duyurdu. 'den 5 kulübün bulunduğu listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile ilk sırada yer aldı.

FIFA talimatları gereği TFF'den yapılan açıklamada, "Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2020-2021 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle Futbol Menajerlerinin dâhil oldukları işlemler ve Futbol Menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Fenerbahçe listede 5 milyon 663 bin 420 TL ve 3 milyon 221 bin 879 Euro ile en yüksek menajer harcaması yapan kulüp olarak yer aldı.

Kayıtlara göre menajerlere yapılan ödemeler şöyle:

SÜPER LİG

Çaykur Rizespor A.Ş.: 200.000 TL - 120.000 Euro - 9.000 USD
Fatih Karagümrük A.Ş.: 38.000 Euro
Fenerbahçe A.Ş.: 5.663.420,31 TL - 3.221.879,84 Euro
Fraport TAV Antalyaspor: 150.000 TL
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.: 1.604.592 TL - 518.900 Euro - 67.500 USD

TOPLAM: 7.618.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD

TFF 1. LİG

Bereket Sigorta Ümraniyespor: 25.000 TL

TOPLAM: 25.000 TL

TÜM PROFESYONEL LİGLER

GENEL TOPLAM: 7.643.012,31 TL - 3.898.797,84 Euro - 76.500 USD

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TFF'den menajer ödemelerine ilişkin açıklama! Fenerbahçe ilk sırada...
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