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Giriş Tarihi: 31.3.2021 08:41 Son Güncelleme: 31.3.2021 09:08

'da gözünü , Umut Meraş ve 'a dikti

Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü Kenan Karaman, Umut Meraş ve Enis Destan'a dikti

’da teknik direktör , gözünü ’ın 3 oyuncusuna dikti. Tecrübeli teknik adamın transfer listesindeki isimler 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan , Fransa ekibi 'da oynayan Umut Meraş ve forması giyen 18 yaşındaki golcü ...

Trabzonspor, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordomavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'nın hedefinde, milli futbolcular Umut Meraş, Enis Destan ve Kenan Karaman var. 18 yaşındaki forvet Enis Destan için Altınordu ile temaslar başlarken, Ege ekibinin en az 5 milyon TL'lik bir bonservis beklentisi içerisinde olduğu öğrenildi.

Fransa ekibi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki sol bek Umut Meraş'ın transferi için henüz hamle yapılmazken, sadece rakamsal araştırmaların yapıldığı belirtildi. Bordo-mavililer, Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek 27 yaşındaki Kenan Karaman için ise oyuncunun menajeriyle önümüzdeki süreçte iletişime geçecek.

NWAKAEME HIRS KÜPÜ
Bu arada Trabzonspor'da son dönemde formu ciddi anlamda düşen Anthony Nwakaeme, milli aranın ardından bomba gibi geri döneceğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisini toparlaması için ekstra izin verdiği Nijeryalı oyuncu, ülkesine gitmişti.

32 yaşındaki futbolcunun çok istekli gözüktüğü ve Avcı'ya, "Bu izin çok iyi geldi. Bana güvenin hocam. Kalan haftalarda daha iyi bir Nwakaeme izlettireceğim, sizi mahcup etmeyeceğim" dediği kaydedildi.

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Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü Kenan Karaman, Umut Meraş ve Enis Destan'a dikti
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