Trabzonspor'da Abdullah Avcı gözünü Kenan Karaman, Umut Meraş ve Enis Destan'a dikti

NWAKAEME HIRS KÜPÜ

Bu arada Trabzonspor'da son dönemde formu ciddi anlamda düşen Anthony Nwakaeme, milli aranın ardından bomba gibi geri döneceğini söyledi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisini toparlaması için ekstra izin verdiği Nijeryalı oyuncu, ülkesine gitmişti.

32 yaşındaki futbolcunun çok istekli gözüktüğü ve Avcı'ya, "Bu izin çok iyi geldi. Bana güvenin hocam. Kalan haftalarda daha iyi bir Nwakaeme izlettireceğim, sizi mahcup etmeyeceğim" dediği kaydedildi.