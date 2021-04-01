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Giriş Tarihi: 1.4.2021

Aslan’a büyük şok!

MEHMET ÖZCAN
Aslan’a büyük şok!

Cezalı Yedlin, Luyindama ve Marcao’nun yerine defansa Taylan iel yama yapmaya hazırlanan teknik kadro, bu oyuncunun Kovid-19’a yakalanmasıyla iyice zorda kaldı. da ikinci vaka olarak moral bozdu

Milli takımlara 10 oyuncu gönderen Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılıların iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı ve izolasyon süreci başladı. Hatay deplasmanı öncesi savunmada 3 cezalı (Yedlin, Luyindama ve Marcao) oyuncusu bulunan Galatasaray'da bu bölgede oynaması düşünülen Taylan Antalyalı'nın izolasyon sürecine girmesi teknik direktör Fatih Terim'in de bütün planlarını değiştirmesine yol açtı.

MECBUREN OZORNWAFOR
Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak. Savunmayı Donk-Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.

FEGHOULİ 8 NUMARAYA
Koronavirüs'e yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.

HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Linnes
Donk
Ozornwafor
Saracchi
Etebo
Gedson
Feghouli
Emre Akbaba
Falcao
Onyekuru

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