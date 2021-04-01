Aslan’a büyük şok!

Milli takımlara 10 oyuncu gönderen Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılıların iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı ve izolasyon süreci başladı. Hatay deplasmanı öncesi savunmada 3 cezalıoyuncusu bulunan Galatasaray'da bu bölgede oynaması düşünülen'nın izolasyon sürecine girmesi teknik direktör Fatih Terim'in de bütün planlarını değiştirmesine yol açtı.Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alanetkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak. Savunmayıikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.Koronavirüs'e yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu.'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmenda Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.MusleraLinnesDonkOzornwaforSaracchiEteboGedsonFeghouliEmre AkbabaFalcaoOnyekuru