Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ı yıkmıştı! Fenerbahçe'den Moussa Marega atağı
Giriş Tarihi: 1.4.2021 12:16 Son Güncelleme: 1.4.2021 12:20

'ı yıkmıştı! 'den Moussa atağı

Galatasaray'ı yıkmıştı! Fenerbahçe'den Moussa Marega atağı

Son dakika... Erol Bulut'un ayrılığı sonrası takımı 'na emanet eden , bir yandan şampiyonluk yarışını sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın yaz transfer dönemindeki ilk hedefi forvet bölgesi olacak. , Cisse, Thiam ve Ademi'den beklediği katkıyı alamayan Kanarya, yıldız bir golcü alacak. Portekiz basınının iddiasına göre Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Moussa . Kontratı haziran ayında bitecek olan Malili, ile sözleşme uzatmayacak ve Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan ve ezeli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasını da yapmaya devam ediyor. Erol Bulut'u gönderdikten sonra Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerin transfer listesi de şekilleniyor. Sezon başında Cisse, Thiam, Samatta ve Ademi'yi kadrosuna katan Kanarya, 4 golcüden de tam olarak verim alamadı. Forvet hattını yeni yıl için yenilemeyi planlayan Fenerbahçe'de ilk aday Marega.

YENİDEN FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Marega yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Portekiz temsilcisi Porto ile olan kontratı haziran ayında bitecek olan Malili golcü, takımıyla sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.

29 yaşındaki forvet için sarı-lacivertli takımın ısrarı devam ediyor ve Marega da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Haberin detaylarında deneyimli yıldızın İstanbul'un yolunu tutabileceği ifade edildi.

29 yaşındaki golcü oyuncu Marega, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde çıktığı 37 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir gol katkısı verdi. Porto kariyeri boyunca 71 gole ulaşan Marega, Mali Milli Takımı'nda da 3 gollük bir katkı sağladı.

GALATASARAY'I İKİ MAÇTA DA YIKMIŞTI

Porto'nun golcüsü Moussa Marega, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu maçlarında Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Gruplarda Porto'nun evinde oynanan maç, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken tek gol Marega'dan gelmişti.

Grubun rövanş maçında Türk Telekom Arena'ya gelen Porto, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış ve Moussa Marega, bu karşılaşmada da 1 gol atmış ve Galatasaray'ı yıkan isim olmuştu.

GOLCÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!

Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.

Yine sezon başında kadroya katılan Kemal Ademi ise sarı-lacivertli takımda geçirdiği yarım devrede gol katkısı yapamayarak ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Fenerbahçe, golcü olarak transfer edilen bu isimlerden beklenen katkıyı alamazken Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, 8 gollük katkısıyla takımın en golcü ismi olmayı başardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rojin Haspolat kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? Ozan Tufan ile evlenen Rojin Haspolat'ın memleketi neresi?
Sigaraya zam mı geldi? 1 Nisan 2021 Sigara fiyatları zammı ne kadar, kaç TL oldu? Sigaraya zam var mı?
Koronavirüs ve aşılamada son dakika: Türkiye Haziran'a kilitlendi
Son dakika | Dönüşümlü iş ve çalışma modeli yolda!
Esra Erol şoke oldu: Elti olayından sonra mermerci vakası!
Son dakika | Aracısız satış yapan 500 ucuzluk marketi açılıyor
SON DAKİKA: Yufkacıya kaçan eltiler ayrı düştü! Esra Erol canlı yayında açıkladı
Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ilk kez sabah.com.tr’ye açıkladı! “Bu bitki sayesinde diyet yapmadan ayda iki kilo vereceksiniz”
Son dakika | DHKP-C'de çarpıcı itiraf: Tüm seçmen bilgilerini ele geçirdik!
Son dakika | İşte DSÖ listesindeki yerli sprey aşının arkasındaki imza!
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ı yıkmıştı! Fenerbahçe'den Moussa Marega atağı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA