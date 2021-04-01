Sabah Spor - Dış Haber! Son dakika... Süper Lig'de üçüncü sırada yer alan ve ezeli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, yeni sezonun planlamasını da yapmaya devam ediyor. Erol Bulut'u gönderdikten sonra Emre Belözoğlu ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertlilerin transfer listesi de şekilleniyor. Sezon başında Cisse, Thiam, Samatta ve Ademi'yi kadrosuna katan Kanarya, 4 golcüden de tam olarak verim alamadı. Forvet hattını yeni yıl için yenilemeyi planlayan Fenerbahçe'de ilk aday Marega.
YENİDEN FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE
Portekiz basınından Abola'nın haberine göre Marega yeniden Fenerbahçe'nin transfer listesine girdi. Portekiz temsilcisi Porto ile olan kontratı haziran ayında bitecek olan Malili golcü, takımıyla sözleşme yenilemeyi düşünmüyor.
29 yaşındaki forvet için sarı-lacivertli takımın ısrarı devam ediyor ve Marega da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Haberin detaylarında deneyimli yıldızın İstanbul'un yolunu tutabileceği ifade edildi.
29 yaşındaki golcü oyuncu Marega, bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde çıktığı 37 maçta 11 gol ve 5 asistlik bir gol katkısı verdi. Porto kariyeri boyunca 71 gole ulaşan Marega, Mali Milli Takımı'nda da 3 gollük bir katkı sağladı.
GALATASARAY'I İKİ MAÇTA DA YIKMIŞTI
Porto'nun golcüsü Moussa Marega, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu maçlarında Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Gruplarda Porto'nun evinde oynanan maç, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken tek gol Marega'dan gelmişti.
Grubun rövanş maçında Türk Telekom Arena'ya gelen Porto, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış ve Moussa Marega, bu karşılaşmada da 1 gol atmış ve Galatasaray'ı yıkan isim olmuştu.
GOLCÜLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI!
Aston Villa'dan transfer edilen Samatta, Fenerbahçe formasıyla yalnızca 5 gole ulaşırken Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun en golcü isimlerinden birisi olan Papiss Cisse'de 4 gollük bir katkı vererek beklenen performansın oldukça altında kaldı.
Yine sezon başında kadroya katılan Kemal Ademi ise sarı-lacivertli takımda geçirdiği yarım devrede gol katkısı yapamayarak ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'e kiralandı.
Fenerbahçe, golcü olarak transfer edilen bu isimlerden beklenen katkıyı alamazken Kasımpaşa'dan transfer edilen Mame Thiam, 8 gollük katkısıyla takımın en golcü ismi olmayı başardı.