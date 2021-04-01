GALATASARAY'I İKİ MAÇTA DA YIKMIŞTI

Porto'nun golcüsü Moussa Marega, 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi D Grubu maçlarında Galatasaray ile iki kez karşı karşıya gelmiş ve iki maçta da gol atmayı başarmıştı. Gruplarda Porto'nun evinde oynanan maç, ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanırken tek gol Marega'dan gelmişti.

Grubun rövanş maçında Türk Telekom Arena'ya gelen Porto, karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmış ve Moussa Marega, bu karşılaşmada da 1 gol atmış ve Galatasaray'ı yıkan isim olmuştu.