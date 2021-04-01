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Giriş Tarihi: 1.4.2021 08:32 Son Güncelleme: 1.4.2021 08:36

Hatay maçı öncesi 'da büyük kriz! Cezalılar ve koronavirüs...

MEHMET ÖZCAN
Hatay maçı öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Cezalılar ve koronavirüs...

Son dakika... Şampiyonluk yarışındaki , 'in 32. haftasında oynayacağı mücadelesi öncesinde büyük bir krizin içinde. 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor karşılaşmasında savunmanın 3 önemli ismi Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun cezalı duruma düşmesiyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılı takım, milli takımlardan dönen 'ın ardından Taylan Antalyalı da koronavirüse yakalandı ve hafta sonu formasından uzak kalacak. Bütün bu eksiklerin yanı sıra deneyimli teknik adam de PFDK'dan aldığı 2 maç cezadan dolayı takımın başında olamayacak.

Son dakika... Süper Lig'de lider Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı takımda, ligin zorlu ekiplerinden biri olan Hatayspor'a karşı oynanacak müsabaka öncesinde birçok eksik bulunuyor. Özellikle savunma hattındaki eksikler deneyimli teknik adam Fatih Terim'i düşündürürken, milli futbolcuların koronavirüse yakalanması bir şok daha yaşattı. 2 maç cezalı olan Terim de Hatay'da takımının başında sahaya çıkamayacak.

Milli takımlara 10 oyuncu gönderen Galatasaray'ın korktuğu başına geldi. Sarı-kırmızılıların iki oyuncusunun Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı ve izolasyon süreci başladı.

Hatay deplasmanı öncesi savunmada 3 cezalı (Yedlin, Luyindama ve Marcao) oyuncusu bulunan Galatasaray'da bu bölgede oynaması düşünülen Taylan Antalyalı'nın izolasyon sürecine girmesi teknik direktör Fatih Terim'in de bütün planlarını değiştirmesine yol açtı.

MECBUREN OZORNWAFOR

Bu sezon sadece 6-0 kazanılan Gençlerbirliği mücadelesinde son 8 dakikada süre alan Valentine Ozornwafor, etkili hücum hattına sahip Hatayspor karşısında mecburen ilk 11'de görev yapacak.

Marcao-Luyindama ikilisinin yokluğunda savunmayı Donk - Ozornwafor ikilisi ile oluşturmaktan başka alternatifi kalmayan Fatih Terim, 2000 doğumlu Nijeryalı stoperle idmanlarda özel olarak ilgileniyor.

FEGHOULİ 8 NUMARAYA

Koronavirüse yakalanan oyuncular, orta saha kurgusunu da bozdu. Emre Kılınç'ı da kaybeden Terim, eksiklerden dolayı Feghouli'yi 8 numara pozisyonuna çekecek. İlk 11 çıktığı 10 maçta 5 yenilgi karnesine sahip olmasına rağmen Etebo da Hatay'da tek ön libero olarak sahaya çıkacak.

GALATASARAY'IN HATAYSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ: MUSLERA, LİNNES, DONK, OZORNWAFOR, SARACCHİ, ETEBO, GEDSON, FEGHOULİ, EMRE AKBABA, FALCAO, ONYEKURU

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Hatay maçı öncesi Galatasaray'da büyük kriz! Cezalılar ve koronavirüs...
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