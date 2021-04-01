Ne isterlerse yapalım

Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ile sürekli iletişimde olan Avcı, yönetim ve kendi ekibine de, “A takıma ne alınıyorsa, altyapıya da aynısını alalım” dedi
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve başladığı gün yaptığı açıklamada, "Burası verimli topraklar" diyerek altyapıya önem vereceğini vurgulamıştı. Altyapıyla yoğun bir iletişim içerisine giren tecrübeli teknik adam, Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ile sürekli iletişim halinde. Avcı'nın yönetime de, "Altyapı ne istiyorsayapmamız lazım. Atakıma ne alınıyorsa altyapıyada alınsın" diye görüş belirttiği öğrenildi. Altyapıdaki oyuncuların yanı sıra kiralık futbolcuları da takip ettiren Avcı, bu göreve getirdiği antrenör Turgut Kural'dan da altyapı ve kiralık oyuncularla iletişim konusunda bilgi alıyor.
GENÇLERE ŞANS VERMEKTEN KAÇMADI
Bordo-mavili çalıştırıcı, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Taha Erdem, SüleymanCebeci, Emirhan Birinci ve HakanYeşil gibi oyuncuları A Takım ile antrenmanlara almış, genç kalecilerden Kağan Moradaoğlu'na da Başakşehir maçında görev vermişti. Avcı, Trabzonspor'un altyapı idmanlarını yaptığı Özkan Sümer Futbol Akademesive Kadir Özcan Tesisleri'ni de sık sık ziyaret ediyor.