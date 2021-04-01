Ne isterlerse yapalım

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, göreve başladığı gün yaptığı açıklamada, "Burası verimli topraklar" diyerek altyapıya önem vereceğini vurgulamıştı. Altyapıyla yoğun bir iletişim içerisine giren tecrübeli teknik adam, Altyapı Koordinatörü Hamit Cihan ile sürekli iletişim halinde. Avcı'nın yönetime de,diye görüş belirttiği öğrenildi. Altyapıdaki oyuncuların yanı sıra kiralık futbolcuları da takip ettiren Avcı, bu göreve getirdiği antrenör Turgut Kural'dan da altyapı ve kiralık oyuncularla iletişim konusunda bilgi alıyor.Bordo-mavili çalıştırıcı, göreve başladıktan kısa bir süre sonravegibi oyuncuları A Takım ile antrenmanlara almış, genç kalecilerden'na da Başakşehir maçında görev vermişti. Avcı, Trabzonspor'un altyapı idmanlarını yaptığı'ni de sık sık ziyaret ediyor.