Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yanıtı: 'Bu sözlerin nereye varacağını hesap etmeliler!'

'Beni geçmiş Fenerbahçe yöneticilerine sorabilir. Haluk Ulusoy ve Türker Arslan bu işi manipule etti diyor, böyle bir şey söz konusu değil. Bu konu Yönetim Kurulu'nun karar defterlerinde de var. TFF bu konuda sorumludur, başvuru evrakını açıklamalı.'