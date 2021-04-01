Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yanıtı: 'Bu sözlerin nereye varacağını hesap etmeliler!'
Giriş Tarihi: 1.4.2021 15:49 Son Güncelleme: 1.4.2021 15:54

: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yanıtı: 'Bu sözlerin nereye varacağını hesap etmeliler!'

Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yanıtı: 'Bu sözlerin nereye varacağını hesap etmeliler!'

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında şampiyonluk konusundaki gerginlik devam ediyor. haberine göre Galatasaray 2. Başkanı ve Eski Tahkim Kurulu Başkanı , Fenerbahçe'nin iddialarını yalanladı. G. Saray'dan F. Bahçe'ye canlı yayında şampiyonluk cevabı geldi. , 'nun FETÖ iddialarına da yanıt verdi.

Son dakika haberi... Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlanan programda sarı kırmızılıların ikinci başkanı Yusuf Günay, spor tarihçisi Melih Şabanoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddialarını yalanlarken. Yusuf Günay, Galatasaray'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu bu kulübe yakıştırmalar yapan Fenerbahçeli yöneticileri eleştirdi.

İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye cevabı...

YUSUF GÜNAY: 'SONUÇLARININ NEREYE VARACAĞINI HESAP ETMELİLER!'

'Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray'ı bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici.

Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray terör örgütü mensubu diyor. Bu tip insanların ülkemizde yöneticilik yapmaması lazım. Bunun sonuçlarının nereye varacağını hesap etmeleri gerekir.'

'Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray terör örgütü mensubu diyor. Bu tip insanların ülkemizde yöneticilik yapmaması lazım. Bunun sonuçlarının nereye varacağını hesap etmeleri gerekir.'

ESKİ TAHKİM KURULU BAŞKANI TÜRKER ARSLAN: 'BU BAŞVURUYU REDDETTİK...'

'Benim Tahkim Kurulu başkanlığım döneminde Fenerbahçe, müracaatta bulundu. Biz de bu başvuruyu reddettik. Ben Metin Bey'i üzüntüyle dinledim. Konuşmalarının seviyeleri düşüktü, terbiyesizceydi. Kendisini muhatap almıyorum.'

'Beni geçmiş Fenerbahçe yöneticilerine sorabilir. Haluk Ulusoy ve Türker Arslan bu işi manipule etti diyor, böyle bir şey söz konusu değil. Bu konu Yönetim Kurulu'nun karar defterlerinde de var. TFF bu konuda sorumludur, başvuru evrakını açıklamalı.'

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Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yanıtı: 'Bu sözlerin nereye varacağını hesap etmeliler!'
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