Aboubakar yok sıkıntı var!

Süper Lig'de maç eksiği ile en yakın rakibi Galatasaray'ın üç puan önünde lider durumda bulunan Beşiktaş, Kasımpaşa maçını kayıpsız geçip yarıştaki avantajını korumak istiyor. Ancak karşılaşma öncesi Aboubakar'ın milli takımda sakatlanması teknik heyetin bütün planlarını altüst etti. Kamerunlu futbolcu ve karantinada olan Cenk Tosun'un yokluğunda Cyle Larin forvette görev yapacak.Teknik direktör Sergen Yalçın, hem sakat hem de cezalı olan Ghezzal'ın yokluğunda sakatlıktan yeni çıkan Gökhan Töre'yi sağ kanatta oynatmayı planlıyor. Bu durumda solda N'Koudou olacak.10 numara mevkiini isedevralacak. Beşiktaş'ın ilk 11'i son taktik antrenmanda netlik kazanacak.VINCENT Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem saptandı. Tedavisi için 8 ila 10 günlük süreç gereken Kamerunlu, Kasımpaşa maçında yok. Alanyaspor'a yetişmesi de çok zor olan Aboubakar'ın, BB Erzurumspor mücadelesinde takıma dönmesi hedefleniyor.ileri uçtaki eksikler nedeniyle Cyle Larin'e can simidi olarak sarıldı. Kanada Milli Takımı ile Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 10 gün içerisinde süresi 30 saati bulan yaklaşık 25 bin kilometrelik yolculuk yaptı. Bu nedenle oyuncuya ekstra izin verildi. Larin hafif idmanlarla Kasımpaşa maçına kadar dinlendirilecek.