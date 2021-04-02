Beşiktaş'ta kadro sıkıntısı! Kasımpaşa'ya karşı 6 eksik...

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, 32. hafta maçında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda 6 futbolcu kritik maçın kadrosunda yer almayacak. Eksik oyuncuların fazlalığı, teknik direktör Sergen Yalçın'ı ideal 11'ini oluşturma konusunda zorluyor.
Kart cezalısı Rachid Ghezzal'ın yanı sıra Covid-19 tedavisi süren Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz forma giyemeyecek. Sakatlıkları süren Vincent Aboubakar, Bernard Mensah ve Ajdin Hasic de maçta yok.
Sergen Yalçın forvette Cyle Larin'e, hücum hattının kanatlarında Georges-Kevin N'Koudou ve Adem Ljajic'e forma vermeyi planlıyor. Bir diğer ve tek alternatif ise sakatlığını yeni atlatan Gökhan Töre.
Beşiktaş'ın orta sahada eksikleri ise Mensah ve Dorukhan. Bu bölgede ise Josef de Souza, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup'un görev alması bekleniyor.
4 FUTBOLCU KART SINIRINDA
Öte yandan Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3'er sarı kart bulunan Josef de Souza, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Necip Uysal, mücadelede kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçında cezalı duruma düşecek.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek.