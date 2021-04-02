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Giriş Tarihi: 2.4.2021

Kendimizi tekrar şarj ettik

YUNUS EMRE SEL
Kendimizi tekrar şarj ettik

Trabzonspor’un ligde kalan 10 haftalık süreçte kazanma arzusunun süreceğini belirten tecrübeli teknik adam, “Bütün isteğimiz ve hedefimiz bu” derken milli maç arasının sakatlara iyi geldiğini de ifade ett

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirten Avcı, "Bundan sonraki 10 haftalık süreçte kazanma alışkanlığı, kazanma duygusunun devam etmesi bütün arzumuz. Kendimizi yeniden şarj ettik bu milli arada" diye konuştu.

ÖMÜR ÇOK İYİ GİDİYOR
Avcı, milli maç arasında sakat oyuncuların da tedavilerinin yoğunlaştığını belirterek "Kamil Ahmet Çörekçi'ye iyi geldi. Abdülkadir Ömür çok iyi gidiyor. Berat belki bu haftadan sonra bizle beraber olacak. Onlar açısından iyi" dedi. Milli oyuncuların da sakatlanmadan takıma dahil olduklarını dile getiren Avcı, bugün tam takım çalışacakları için mutlu olduğunu vurguladı.

BİR MÜJDE, BİR EKSİK, BİR ŞÜPHELİ
TRABZONSPOR'DA sakatlığı geçen Kamil Ahmet Çörekçi'nin Sivasspor maçında oynayabileceği açıklandı. Adalesinde sertlik meydana gelen Berat Özdemir ise bu hafta da forma giyemeyecek. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki antrenmana çıkamayan Benik Afobe'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.

FUTBOL AKADEMİSİNİ GELİŞTİRİYORUZ
AVCI, altyapıyla ilgili hem kendisinin hem yönetim kurulu üyelerinin çalışmalar yaptığını kaydederek, "Özellikle, Özkan hocanın adının verildiği yerdeki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, oraya teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha iyi yapabilirizi konuştuk. Bugün ve geçen hafta akademiye gittik. Orayı önümüzdeki sene itibariyle hareketlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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Kendimizi tekrar şarj ettik
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