Kendimizi tekrar şarj ettik

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, idman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini belirten Avcı,diye konuştu.Avcı, milli maç arasında sakat oyuncuların da tedavilerinin yoğunlaştığını belirterek "'ye iyi geldi.çok iyi gidiyor.belki bu haftadan sonra bizle beraber olacak. Onlar açısından iyi" dedi. Milli oyuncuların da sakatlanmadan takıma dahil olduklarını dile getiren Avcı, bugün tam takım çalışacakları için mutlu olduğunu vurguladı.TRABZONSPOR'DA sakatlığı geçen Kamil Ahmet Çörekçi'nin Sivasspor maçında oynayabileceği açıklandı. Adalesinde sertlik meydana gelen Berat Özdemir ise bu hafta da forma giyemeyecek. Omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle son iki antrenmana çıkamayan Benik Afobe'nin durumu ise belirsizliğini koruyor.AVCI, altyapıyla ilgili hem kendisinin hem yönetim kurulu üyelerinin çalışmalar yaptığını kaydederek, "Özellikle, Özkan hocanın adının verildiği yerdeki organizasyonu daha sağlıklı nasıl yapabiliriz, oraya teknolojiyi, bilimi, organizasyonu nasıl daha iyi yapabilirizi konuştuk. Bugün ve geçen hafta akademiye gittik. Orayı önümüzdeki sene itibariyle hareketlendirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.