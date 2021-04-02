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Giriş Tarihi: 2.4.2021 09:32 Son Güncelleme: 2.4.2021 09:36

'den o iddialara cevap! 'nin şampiyonluk başvurusu...

Nihat Özdemir'den o iddialara cevap! Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu...

Son dakika... Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son 10 haftaya girilirken, bir yandan da ile arasındaki 1959 öncesi alınan şampiyonlukların tescil edilip edilemeyeceği yönündeki tartışmalar devam ediyor. Son dönemde iki kulübün başkanları ve yöneticileri bu konuda sık sık açıklamalarda bulunuyor. Sarı-lacivertli kulüp, 'na 1959 yılından önce kazanılan 9 şampiyonluklarının geçerli sayılması için başvuruda bulundu. Son dönemde ise bu başvurunun reddedildiği iddiaları ortaya atılırken, TFF Başkanı konu hakkında açıklama yaptı.

Son dakika... Türkiye'de futbol gündemi 1959 yılı öncesinde alınan şampiyonlukların akıbetini tartışıyor. Fenerbahçe, 1959'dan önce tüm kulüplerin aldığı şampiyonlukların geçerli sayılması yönünde görüş bildirirken, kazandıkları 9 şampiyonluğun geçerli sayılması için başvuruda bulundu. Sarı-lacivertlilerin başvurusundan sonra bazı Anadolu kulüplerinin de harekete geçtiği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesi ise 1959 yılından önce düzenlenen turnuvaların tüm Türkiye genelinde temsil edilmediğini ve yerel şampiyonluk olduğu için geçerliliği olmadığını ifade ediyor. İki cephe arasındaki şampiyonluk savaşı TFF'nin de gündeminde.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde beIN Sports'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin başvurusunun incelendiğini ve kısa süre içerisinde konuyla alakalı açıklama yapılacağını ifade etmişti. Son günlerde ise TFF'nin sarı-lacivertli kulübün başvurusunu reddettiği yönünde haberler çıktı.

Sosyal medyada, "Fenerbahçe'nin geçmiş yıllardaki Türkiye birinciliklerinin; şampiyonluk olarak tescil edilmesi için TFF'ye yaptığı başvurunun reddedildiği" şeklinde çıkan iddiaları Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir cevapladı.

Akşam gazetesine konuşan Özdemir bu konuda henüz bir karar alınmadığını belirterek, "Bu konuda henüz verilmiş bir kararımız yok. En yakın zamanda açıklayacağız. Ama şu an öyle bir karar yok" dedi.

FENERBAHÇE'DEN İKİ YÜZLÜLÜK VURGUSU!

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklarla FB TV'de açıklamlarda bulundu. Sipahioğlu, "Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un şampiyonluklarından bahsediyorsunuz. Şimdi kabul etsenize Ankara Demirspor'un şampiyonluklarını. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Çıkın söyleyin Sayın Mustafa Cengiz. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz." ifadelerini kullandı.

Sipahioğlu şöyle konuştu: Galatasaray başkanının 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı beyanatları konuşacağız. Karşısında nasıl bir lobi faaliyetleri içinde olduğunu değerlendireceğiz. Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un şampiyonluklarından bahsediyorsunuz. Şimdi kabul etsenize Ankara Demirspor'un şampiyonluklarını. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Çıkın söyleyin Sayın Mustafa Cengiz. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz.

GALATASARAY'DAN CEVAP!

Galatasaray TV'den canlı olarak yayınlanan programda sarı kırmızılıların ikinci başkanı Yusuf Günay, spor tarihçisi Melih Şabanoğlu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk iddialarını yalanlarken. Yusuf Günay, Galatasaray'ın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu bu kulübe yakıştırmalar yapan Fenerbahçeli yöneticileri eleştirdi.

'Metin Sipahioğlu'nun Galatasaray'ı bir terör örgütüyle yan yana kullanması, son derece üzüntü verici.

Fenerbahçe'yi temsil eden bir kişi çıkıp da Galatasaray terör örgütü mensubu diyor. Bu tip insanların ülkemizde yöneticilik yapmaması lazım. Bunun sonuçlarının nereye varacağını hesap etmeleri gerekir. Eğer şampiyonluk sayılarında Fenerbahçe, Galatasaray'ın önünde olsaydı. Bu işlerin peşinden koşar mıydı?'

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Nihat Özdemir'den o iddialara cevap! Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu...
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