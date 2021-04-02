Nihat Özdemir'den o iddialara cevap! Fenerbahçe'nin şampiyonluk başvurusu...

FENERBAHÇE'DEN İKİ YÜZLÜLÜK VURGUSU!

Fenerbahçe Kulübü Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklarla FB TV'de açıklamlarda bulundu. Sipahioğlu, "Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un şampiyonluklarından bahsediyorsunuz. Şimdi kabul etsenize Ankara Demirspor'un şampiyonluklarını. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Çıkın söyleyin Sayın Mustafa Cengiz. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz." ifadelerini kullandı.

Sipahioğlu şöyle konuştu: Galatasaray başkanının 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı beyanatları konuşacağız. Karşısında nasıl bir lobi faaliyetleri içinde olduğunu değerlendireceğiz. Baba Gündüz Kılıç'ı anlatırken Ankara Demirspor'un şampiyonluklarından bahsediyorsunuz. Şimdi kabul etsenize Ankara Demirspor'un şampiyonluklarını. Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? Çıkın söyleyin Sayın Mustafa Cengiz. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz.