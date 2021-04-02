Süper Lig ekibi Linnes ve Şener'e talip oldu!

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

YARIN gurbette Kayseri ile karşılaşacak olan Göztepe'nin deplasman karnesi oldukça zayıf. Göz-Göz, son 6 dış saha maçında sadece bir kez kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, tek galibiyetini Fenerbahçe önünde İstanbul'da alırken, Beşiktaş, Denizli, G.Antep FK ve Ankaragücü'ne yenildi.

Göztepe, Alanya deplasmanından da 1 puan almayı başarırken önemli kayıplar yaşadığı son 6 dış saha maçında hanesine 4 puan yazdırabildi. İzmir ekibi, Kayseri'den sonra, Hatay, Karagümrük, Antalya ve G.Birliği ile gurbette oynuyor.