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Giriş Tarihi: 2.4.2021 11:07

Süper Lig ekibi Linnes ve Şener'e talip oldu!

Süper Lig ekibi Linnes ve Şener'e talip oldu!

Süper Lig ekibi , yeni sezonun transfer çalışmalarına devam ediyor. İzmir temsilcisi, teknik direktör 'ın raporları doğrultusunda Galatasaray deneyimli isimleri Şener ve Linnes'e kanca attı. ve Gassama'yı kadroda düşünmeyen Göztepe, sözleşmesi bitecek Şener ve Linnes için atağa kalkacak.

Spor Toto Süper Lig'de üst sıralar için mücadele eden Göztepe'de yönetim, gelecek sezonun planlarını yapmaya başladı. Mevcut kadrodan 4'ü kiralık olmak üzere tam 12 oyuncunun sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Göz- Göz, özellikle sağ bek alternatiflerini belirledi.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Paluli ile devam etmek istememesi ve Lamine Gassama'nın da yüksek maaşı nedeniyle Göztepe yönetimi, Galatasaray'ın sağ bekleri Martin Linnes ve Şener Özbayraklı için girişimde bulunacak.

Göztepe'den yıllık 750 bin euro kazanan Lamine Gassama'ya indirim talep edecek olan Göz-Göz yönetimi olumsuz yanıt alması halinde Linnes ve Şener ikilisini direkt takıma kazandıracak.

BAŞKAN SEPİL DEVREDE

Yeni Asır'ın haberine göre, sözleşmesi sona erecek olan Linnes ve yerli yıldız Şener'in bonservis engellerinin de olmaması yönetimin elini güçlendiriyor. Başkan Mehmet Sepil iki yıldızın menajeri ile görüşüp transferi sezon bitmeden noktalamak istiyor. Yönetim ilk sıraya 29 yaşındaki Linnes'i alırken, Gassama'nın ayrılması halinde Şener için de temasları sıklaştıracak.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

YARIN gurbette Kayseri ile karşılaşacak olan Göztepe'nin deplasman karnesi oldukça zayıf. Göz-Göz, son 6 dış saha maçında sadece bir kez kazanabildi. Sarı-kırmızılılar, tek galibiyetini Fenerbahçe önünde İstanbul'da alırken, Beşiktaş, Denizli, G.Antep FK ve Ankaragücü'ne yenildi.

Göztepe, Alanya deplasmanından da 1 puan almayı başarırken önemli kayıplar yaşadığı son 6 dış saha maçında hanesine 4 puan yazdırabildi. İzmir ekibi, Kayseri'den sonra, Hatay, Karagümrük, Antalya ve G.Birliği ile gurbette oynuyor.

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Süper Lig ekibi Linnes ve Şener'e talip oldu!
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