Bütün maçlarımıza Meler’i verin

Fenerbahçe derbisinden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın," dediği hakem Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez siyah-beyazlı takımın maçına atanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu atamaya tepki gösteren ve Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama yapmasını isteyen siyah-beyazlılar, talepleri karşılık bulmayınca dün yeni bir açıklama yayınladı. MHK'ye meydan okuyan Beşiktaş cephesi, şu ifadeleri kullandı:"Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden MHK'nin, takımımızın Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken;rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır. Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz.Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın;endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur.Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. MHK'ye önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız.