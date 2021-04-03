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Giriş Tarihi: 3.4.2021

Bütün maçlarımıza Meler’i verin

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Bütün maçlarımıza Meler’i verin

’in üst üste iki maçlarına atanmasına tepki gösteren siyah-beyazlılar, “Trajikomik bir olay. Niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar tüm maçlarımıza Meler’i atayın” mesajı verdi

Fenerbahçe derbisinden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "İstemiyoruz" dediği hakem Halil Umut Meler'in üst üste ikinci kez siyah-beyazlı takımın maçına atanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu atamaya tepki gösteren ve Merkez Hakem Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama yapmasını isteyen siyah-beyazlılar, talepleri karşılık bulmayınca dün yeni bir açıklama yayınladı. MHK'ye meydan okuyan Beşiktaş cephesi, şu ifadeleri kullandı:

HAKEMİ CEZA UNSURU GİBİ KULLANIYORLAR
"Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden MHK'nin, takımımızın Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken; sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır. Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığına ilk kez şahit oluyoruz.

NEYE HİZMET ETTİĞİNİZ ORTADA
Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz; neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın; "önümüzü kesecekler" endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur. Bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz. Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. MHK'ye önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız. Biz Beşiktaş'ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız!"

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Bütün maçlarımıza Meler’i verin
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