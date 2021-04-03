Son dakika... Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray bu akşam saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 61 puanla ikinci sırada bulunuyor. Hatay ekibi ise 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyetle topladığı 46 puanla 7. sırada yer alıyor. Aslan, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada 8 puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda Kayserispor'u yenerken, Sivasspor ile berabere kaldı. Cimbom; MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'a da mağlup oldu.
"8'DE 8 YAPAN TEK TAKIMIZ..."
Ligde son 4 haftada 8 puan kaybeden G.Saray, bugün deplasmanda Hatayspor'a karşı kritik bir sınava çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, eksiklerine rağmen 3 puanı alıp, yeni bir çıkış yakalamayı ve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk maçı gözüyle baktıkları bu karşılaşmaya özel toplantılarla konsantre oldu.
Sarı-kırmızılı takım ve teknik heyette herkes birbirini, "Ligde 8'de 8 yapan tek takımız. Hatay'da kazanıp seri başlatmalıyız. Pes etmediğimizi herkese gösterelim. Bunu başarabilecek güce ve öz güvene sahibiz" sözleriyle motive ediyor.
Fikstürü inceleyen teknik direktör Fatih Terim ve futbolcular, mayıs ayındaki Beşiktaş derbisine kadar oynayacakları 7 maça 21 puan hedefi koydu.
Hatayspor karşılaşması öncesi Galatasaray yönetimi de elini taşın altına koydu. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, zorlu mücadeleye takımı motive etmek için Alanya deplasmanında olduğu gibi Hatayspor galibiyetine 1 milyon TL prim verme kararı aldı.
GALATASARAY'DA 6 EKSİK
G.Saray'da Yedlin, Luyindama ve Marcao cezalı, Taylan ve Emre Kılınç izolasyonda, Kerem de sakat olduğu için Hatay'da yok. Stopere mecburen Ozornwafor'u hazırlayan Terim, Feghouli'ye 8 numarada görev verecek.
FIRAT AYDINUS'UN YERİNE BİTİGEN
Hatayspor-Galatasaray maçında görev yapacağı açıklanan hakem Fırat Aydınus'un Kovid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle yerine Abdulkadir Bitigen atandı. Cimbom'un 10 maçında görev alan Bitigen, sarı-kırmızılılara 12 sarı ve 2 kırmızı, rakip takımlara ise 29 sarı kart çıkardı. Galatasaray bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
MUHTEMEL 11'LER...
Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Yusuf, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Kamara, Diouf.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Ozornwafor, Saracchi, Etebo, Gedson, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao.
2. RANDEVU
Hatayspor ile Galatasaray, oynayacakları maçla birlikte Süper Lig'de ikinci kez rakip olacak. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 3-0'lık skorla kazanmıştı. İki takım daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Sezon başında oynanan hazırlık maçı ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.
DEPLASMAN KARNESİ
Galatasaray ligde deplasmanda bu sezon 15 karşılaşmaya çıktı. Cimbom 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 30 karşılaşmada kalesinde 27 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu istatistikle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Aslan ayrıca ligde 14 maçta kalesini gole kapadı. Galatasaray ayrıca attığı 61 golle, 63 gol kaydeden Beşiktaş'ın ardından en skorer ikinci takım konumunda bulunuyor.
FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, Hatayspor maçında yedek kulübesinde yer alamayacak. Ligin 31. Haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Terim ile Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi. Galatasaray'ın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak.
3 FUTBOLCU CEZALI
Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesinde 3 futbolcu cezalı durumda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor mücadelesinde kırmızı kart gören DeAndre Yedlin ile sarı kart görerek cezalı duruma düşen Marcao ve Christian Luyindama mücadelede yer alamayacak.
Milli takım kampında ve kamp sonrası yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan iki futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programı devam ediyor. Sakatlığı devam eden Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor karşılaşmasında yer alamayacak.
BABEL VE ETEBO SINIRDA
Galatasaray'da iki futbolcu da sarı kart sınırında bulunuyor. Ryan Babel ile Oghenekaro Etebo, Hatayspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. İki futbolcu cezalı olması halinde Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.
TERİM'SİZ KAYIP 5 PUAN
Bu arada, teknik direktör Fatih Terim'e Çaykur Rizespor maçında yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maçlık ceza, dün Tahkim Kurulu tarafından onandı. Tecrübeli teknik adam kulübede görev yapamayacak. Takımın başında sahaya Levent Şahin çıkacak.
Galatasaray bu sezon Fatih Terim'siz 4 maça çıkmıştı. Sarı-kırmızılılar Terim'siz ilk 2 maçını kazansa da sonraki 2 maçta sıkıntı yaşamış, bu süreçte Fraport TAV Antalyaspor karşısında 2 puan bırakmış, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup olmuştu.
Sarı-kırmızılıların Fatih Terim'siz çıktığı maçlarda aldığı sonuçlar şöyle:
Galatasaray-Göztepe: 3-1
Trabzonspor-Galatasaray: 0-2
Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 0-0
İttifak Holding Konyaspor-Galatasaray: 4-3