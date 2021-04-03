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Giriş Tarihi: 3.4.2021 10:59

'da mart ayına damga vurdu!

İHA
Hollanda'da mart ayına Orkun Kökçü damga vurdu!

forması giyen milli futbolcu , 'da mart ayının 21 yaş altı en iyi oyuncusu seçildi. Öte yandan milli futbolcu mart ayının en iyi 11'inde de kendisine yer buldu.

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'da top koşturan milli oyuncu Orkun Kökçü, Eredivisie'de mart ayının en iyi 21 Yaş Altı futbolcusu oldu. Orkun, ayrıca Hollanda'da mart ayının en iyi 11'ine de seçildi.

Başarılı futbolcu, A Milli Futbol Takımı'nın, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü maçında Letonya'ya karşı 7 dakika süre alabilmişti. Orkun'un her geçen gün yükselen performansı ile İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga kulüplerinden ciddi ilgiler olduğu ve yazın Ada'ya transfer olacağı Hollanda basınında yer alıyor.

Orkun Kökçü'nün milli takımda sadece Letonya maçında 7 dakika süre alması Hollanda basınında gündem olmuş ve Türk milli takımını tercih ettiği için bir kez daha eleştirilerin hedefi olmuştu.

Milli futbolcu, eleştirilere karşı, "Ben Hollanda'da doğdum, büyüdüm, evet. Kulübümde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum, ancak ben Türk'üm ve bu nedenle formasını taşımaktan gurur duyduğum, duyacağım Türk milli takımını seçtim. Bu formayı daha uzun yıllar taşıyacak ve hep birlikte büyük başarılara imza atacağız, buna inanıyorum. Hocalarımın bana güvendiğini biliyorum ve mutlaka daha fazla şans bulacağım. Bunun için çok çalışıyorum ve bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" şeklinde konuştu.

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Hollanda'da mart ayına Orkun Kökçü damga vurdu!
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