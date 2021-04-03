Lider Beşiktaş Kasımpaşa deplasmanında

SERGEN YALÇIN'IN KANAT TERCİHLERİ KİM OLACAK?



Sakat, cezalı ve hasta futbolculardan 3'ünün kanat ve forvet oyuncusu olması teknik direktör Sergen Yalçın'ın tercihlerini zorlaştıracak.

Aboubakar ve Cenk Tosun'un yokluğunda tek santrfor kalan Larin, mecburen en uçta oynayacağı için, onun yerine sol kanatta N'Koudou'nun görev yapması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın sağ kanatta görevlendireceği oyuncunun ise Gökhan Töre olması sürpriz sayılmayacak. Tecrübeli teknik adamın kanat oyuncuları için diğer iki alternatifi ise Ljajic'i sol, N'Koudou'yu sağ kanada koymak veya son tercih N'Koudou'yu sol kanat, Rosier'i de sağ önde oynatmak olacak. Rosier'in sağ önde oynaması halinde Necip Uysal sağ bekte maça başlayacak.



Teknik direktör Sergen Yalçın bu konudaki kararını bu akşam yapılacak son idmanda verecek.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki muhtemel onbiri, "Ersin - Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, N'Koudou, Atiba, Oğuzhan, Ljajic, Larin" şeklinde.



KARTAL'DA 4 OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç sarı kartı olan Josef, Rosier, Necip ve Larin Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda 33'üncü haftada Vodafone Park'ta oynanacak Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde yer alamayacak.