Son dakika: Emre Belözoğlu ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe’nin Denizlispor karşısındaki 11'i belli oldu

AHMET SELİM KUL: "EMRE BELÖZOĞLU DOKUNUŞU GÖREBİLİRİZ"

Ahmet Selim Kul: "Ozan Tufan'ın başlaması da sürpriz olmaz. Gustavo'nun yerine Sosa'yı da görebiliriz. Orta için henüz son karar verilmedi. Sinan Gümüş'ün de ilk 11'de başlama ihtimali var. Bir Emre Belözoğlu dokunuşu görebiliriz."

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı hiçbir rakibini Denizlispor'dan daha fazla konuk etmedi (17G 3B; diğerleri Kocaelispor ve Boluspor). Geçen sezon bu statta Horozlar ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, lig tarihinde rakibine üst üste iki iç saha maçında puan vermedi.

-Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 13 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (9G 4B), son galibiyetini Mart 2005'te sahasında almıştı (2-0).

-Evinde oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Süper Lig tarihinde tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı (Eylül-Ekim 1990 arasında).