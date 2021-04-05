Son dakika: Emre Belözoğlu ilk maçına çıkıyor! Fenerbahçe’nin Denizlispor karşısındaki 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile maçına çıkıyor. Süper Lig'de 32. hafta kapanış maçında Fenerbahçe Kadıköy'de 25 puanla ligin son sıradaki Denizlispor'u ağırlayacak. Galatasaray ve Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftada Fenerbahçe bugün kazanıp şampiyonluk yarışında tekrar potaya girmek istiyor. Emre Belözoğlu'nun 11'i nasıl olacak? İşte Fenerbahçe'nin 11'i...
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ BELLİ OLDU
Fenerbahçe: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gökhan Gönül, Caner, Ozan, Gustavo, Pelkas, Sinan Gümüş, Valencia, Samatta
Yedekler: Ertuğrul, Lemos, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan, Osayi, Tisserand, Thiam, Novak
Denizlispor: Cenk, Leismann, Oğuz, Mustafa, Sakıb, Murawski, Bakalorz, Mix, Sagal, Sacko, Rodallega
AHMET SELİM KUL: "EMRE BELÖZOĞLU DOKUNUŞU GÖREBİLİRİZ"
Ahmet Selim Kul: "Ozan Tufan'ın başlaması da sürpriz olmaz. Gustavo'nun yerine Sosa'yı da görebiliriz. Orta için henüz son karar verilmedi. Sinan Gümüş'ün de ilk 11'de başlama ihtimali var. Bir Emre Belözoğlu dokunuşu görebiliriz."
2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE
-Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde iç saha mağlubiyeti almadığı hiçbir rakibini Denizlispor'dan daha fazla konuk etmedi (17G 3B; diğerleri Kocaelispor ve Boluspor). Geçen sezon bu statta Horozlar ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, lig tarihinde rakibine üst üste iki iç saha maçında puan vermedi.
-Fenerbahçe'ye rakip olduğu son 13 Süper Lig maçını kazanamayan Denizlispor (9G 4B), son galibiyetini Mart 2005'te sahasında almıştı (2-0).
-Evinde oynadığı son dört maçı kazanamayan Fenerbahçe (1B 3M), Süper Lig tarihinde tek sezonda en fazla beş maçlık galibiyet hasreti yaşadı (Eylül-Ekim 1990 arasında).