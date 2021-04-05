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Giriş Tarihi: 5.4.2021 21:15 Son Güncelleme: 5.4.2021 21:21

Son dakika: ilk maçında kazandı! altın değerinde 3 puan aldı!

Son dakika: Emre Belözoğlu ilk maçında kazandı! Fenerbahçe altın değerinde 3 puan aldı!

Son dakika haberi... ’de 32. hafta kapanış maçında bugün ’u ağırladı. İlk yarıda isabetli şut çekemeyen Fenerbahçe Samatta’nın 64. dakikada attığı golle Denizlispor’u 1-0 mağlup etti ve altın değerinde 3 puan aldı. teknik direktörlük kariyerine galibiyetle başlamış oldu. Fenerbahçe puanını 62’ye çıkardı ve lider Beşiktaş’la puan farkını 2’ye indirdi. İrfan Can'ın attığı gol ise VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.

Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ligin son sırasında yer alan Denizlispor'u 1-0 mağlup etti. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın mağlup olduğu haftayı galibiyetle kapatarak liderlik yarışında tekrar potaya girdi. Maçın tek golünü 64. dakikada Samatta attı. İrfan Can'ın golü ise VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.

MAÇ SONUCU

Fenerbahçe 1-0 Denizlispor

GOL: 64' Samatta

Fenerbahçe, bu sezon ligde kornerden en fazla gol atan takım oldu.

-Fenerbahçe: 11
-Alanyaspor: 10
-Konyaspor: 9
-Başakşehir:9
-Göztepe: 7
-Sivasspor: 7

MAÇTAN DAKİKALAR

DK 1- Gustavo maçın başında sakatlık geçirdi. Tedavinin ardından oyuna geri döndü.

DK 15- Maçta 15 dakikalık bölümde isabetli şut çekilmedi.

DK 18- Maçta ilk tehlikeli atak Denizlispor'dan geldi. Ceza sahası içinde bir anda topla buluşan Sacho'ya son anda Szalai müdahale etti.

DK 30- Fenerbahçe 0-0 Denizlispor Karşılaşmanın ilk yarım saatinde isabetli şut yok.

DK 36- Fenerbahçeli futbolcular penaltı bekledi. Hakem Cüneyt Çakır, köşe vuruşunu gösterdi.

DK 37- Maçta ilk isabetli şut Denizlisporlu Sagal'dan geldi. Ceza sahası dışından sert bir şutla kaleyi yoklayan Sagal'a, Altay geçit vermedi.

DK 42- Denizlispor gole bir kez daha çok yaklaştı. Sagal, ceza sahasında Altay'la karşı karşıya kaldı ve pas atmayı denedi. Sagal'ın pasında top Rodallega'nın arkasında kaldı.

49' Fenerbahçe üst üste pozisyonlar yakalıyor. Ozan Tufan'ın uzaktan çektiği şutu, Cenk Gönen iki hamlede kontrol etti.

63' Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel oyuna dahil oldu. Pelkas ve Sinan Gümüş oyundan alındı.

GOL! 64' Fenerbahçe Samatta'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçiyor. Samatta, Süper Lig'deki son golünü 21. haftada oynanan Kayserispor maçında atmıştı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

DK 63- Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi-Samuel oyuna dahil oldu. Pelkas ve Sinan Gümüş oyundan alındı.

GOL! Samatta 64. dakikada Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

DK 70- Fenerbahçe etkili geldi. Valencia'nın şutu üstten auta çıktı.

DK 73- Denizlispor'da Diskerud oyundan çıktı, yerine Mesanovic girdi.

GOL İPTALİ- İrfan Can'ın attığı gol VAR'dan gelen uyarı sonrası iptal edildi.

DK 89' Fenerbahçe'de Thiam ve Sosa, Valencia ile Ozan Tufan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Maçta 7 dakikalık uzatma süresi verildi.

MAÇI FENERBAHÇE 1-0 KAZANDI.

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