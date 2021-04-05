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Giriş Tarihi: 5.4.2021 12:39 Son Güncelleme: 5.4.2021 12:51

'de haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

'de 33. hafta karşılaşmaları 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, haftanın hakemlerini açıkladı. 'ın BAY geçeceği haftada lider , 'u konuk edecek. ise Yeni Malatyaspor deplasmanında olacak. Zirve takibini sürdürmenin hesaplarını yapan ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Öte yandan Beşiktaş'ın üst üste 2 maçını yönetecek ve tartışma konusu olan Halil Umut Meler'e bu hafta maç verilmedi.

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki mücadele de nefesleri kesiyor. 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacak olan 33. haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe müsabakasını Halis Özkahya, Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Öte yandan 2 hafta üst üste Beşiktaş'ın maçlarını yöneten ve tartışmalara sebep olan Halil Umut Meler'e maç verilmedi.

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri

Trabzonspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan
Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya

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Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...
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