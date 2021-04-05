Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Halil Umut Meler...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının yanı sıra Avrupa kupaları ve küme düşme hattındaki mücadele de nefesleri kesiyor. 6, 7 ve 8 Nisan'da oynanacak olan 33. haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasını Ümit Öztürk, Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe müsabakasını Halis Özkahya, Trabzonspor - Kayserispor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

Öte yandan 2 hafta üst üste Beşiktaş'ın maçlarını yöneten ve tartışmalara sebep olan Halil Umut Meler'e maç verilmedi.

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri



Trabzonspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

Beşiktaş - Alanyaspor: Ümit Öztürk

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe: Halis Özkahya