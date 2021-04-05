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Giriş Tarihi: 5.4.2021 10:14

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DHA
Trabzonspor'un konuğu Kayserispor

Süper Lig’in 32’nci haftasında Demir Grup ile golsüz berabere kalan , 33’üncü hafta mücadelesinde yarın (6 Nisan) sahasında konuk edeceği Hes Kablo ’u mağlup ederek yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de 7 maçlık galibiyet serisinin ardından son 6 maçta ise üst üste iki galibiyet alamayan ve son olarak MKE Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda Sivasspor ile berabere kalan Trabzonspor, yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi ve seri başlatmayı arzuluyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

YİNE MECBURİ DEĞİŞİM
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat, Kamil Ahmet ile Afobe tedavileri devam ediyor. Abdulkadir Parmak ile Edgar Ie ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın, son Demir Grup Sivasspor 11'inde mecburi değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hosseini'ye, orta sahada cezalı Abdulkadir Parmak'ın yerine Flavio'ya, ayrıca Yusuf Sarı'nın yerine de kart cezasını tamamlayan Djaniny'e forma vermesi bekleniyor.



KAYSERİSPOR İLE 48'İNCİ RANDEVU
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Trabzon'da oynayacakları maçla Süper Lig'de 48'inci kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 47 maçta bordo-mavililer 29 karşılaşmadan galip ayrılırken, konuk ekip ise 7 maçı üstünlükle tamamladı. 11 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 88 kez havalandırırken, kalesinde 47 gol gördü.

SAHASINDA TEK YENİLGİ
Bu arada Trabzonspor, Kayserispor ile sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen bordo-mavililer, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. İki takım arasındaki ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle tamamlanmıştı.

MUHTEMEL KADRO

Karadeniz ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Uğurcan- Hüseyin, Hosseini, Hugo, Marlon, Flavio, Ekuban, Yunus, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Trondsen, Berat Özdemir, Kamil Ahmet, Afobe

CEZALI: Edgar Ie, Abdulkadir Parmak

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Trabzonspor'un konuğu Kayserispor
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