Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan, Alanyaspor maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Alanyaspor ile oynanacak olan kritik maç öncesinde gözler Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'de. A Milli Takım'da 28 Mart'ta yapılan Covid-19 testlerinde pozitif bulguya rastlanan 2 futbolcunun karantina süreci başlamış ve her 2 oyuncu da Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyememişti.