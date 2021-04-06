Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fener ateşi yaktı
Giriş Tarihi: 6.4.2021

Fener ateşi yaktı

Fener ateşi yaktı

Ezeli rakiplerinin kaybettiği haftada büyük fırsat yakalayan , ilk yarıyı isabetli şut atamadan tamamladı. Ligin dibindeki karşısında sıkıntıya giren sarı-lacivertliler, 64’te Samatta ile kilidi kırıp 3 puanı kaptı

G.Saray'ı geçip ikinci sıraya yükselen Kanarya, lider Beşiktaş ile de farkı 2'ye indirdi

HERKES HOCAYA KOŞTU
İlk yarıda pozisyon bulmakta zorlandığı Denizlispor karşısında ikinci yarıda hareketlenen Fenerbahçe'nin Samatta ile bulduğu gol duygu patlaması yaşattı. Tanzanyalı golcü ile birlikte bütün sarı-lacivertli oyuncular, kulübeye koşarak yeni hocaları Emre Belözoğlu'na sarıldı. Belözoğlu ise, "Devam devam devam" diye bağırarak sahaya dönmelerini istedi.

KADIKÖY GOLCÜSÜ SAMATTA
Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla tamamlayarak takımını yeniden şampiyonluk yarışına ortak eden Mbwana Samatta, bu sezon Süper Lig'de attığı beş golü de Kadıköy'de kaydetti. Tanzanyalı, sarı-lacivertli formayla iç sahada rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu konumunda.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: Ramazan ayı öncesi kritik gelişme: Sağlık Bakanı Koca il il açıkladı
Uyguladığı diyetle 120 kilodan 60 kiloya düştü! 16 yaşındaki Serap'ı görenler tanıyamıyor
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten skandal bildiriyle ilgili açıklama: Zaman ayarlı provokasyon
Son Dakika Haberi | İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında ilk kez açıkladı! "O gece sabaha kadar uyumadık"
Son dakika haberi... Emekliye çifte fırsat: 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Son dakika: Meteoroloji, 6-10 Nisan hava durumu raporunu yayınladı! Cuma ve cumartesi...
Son dakika... Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Galatasaray'a: Hodri meydan diyorum!
Son Dakika: Sözleşmeli er başvuru ekranı erişime açıldı! MSB Kara Kuvvetleri 2021 sözleşmeli er başvuruları başladı, başvuru şartları açıklandı!
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu bombaları ardı ardına patlattı! Çok konuşulacak aşk itirafı…
Son dakika | İstanbul'da kalp krizi riski yüksek olan ilçeler ve 13 kritik nokta
ARKADAŞINA GÖNDER
Fener ateşi yaktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA