Fener ateşi yaktı

G.Saray'ı geçip ikinci sıraya yükselen Kanarya, lider Beşiktaş ile de farkı 2'ye indirdiİlk yarıda pozisyon bulmakta zorlandığı Denizlispor karşısında ikinci yarıda hareketlenen Fenerbahçe'nin Samatta ile bulduğu gol duygu patlaması yaşattı. Tanzanyalı golcü ile birlikte bütün sarı-lacivertli oyuncular, kulübeye koşarak yeni hocaları Emre Belözoğlu'na sarıldı. Belözoğlu ise, "Devam devam devam" diye bağırarak sahaya dönmelerini istedi.Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda topu kafayla tamamlayarak takımını yeniden şampiyonluk yarışına ortak eden Mbwana Samatta, bu sezon Süper Lig'de attığı beş golü de Kadıköy'de kaydetti. Tanzanyalı, sarı-lacivertli formayla iç sahada rakip fileleri en fazla havalandıran oyuncu konumunda.