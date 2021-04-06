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Giriş Tarihi: 6.4.2021 14:44

'de Malatyaspor mesaisi başladı

İHA
Fenerbahçe'de Malatyaspor mesaisi başladı

Denizlispor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdüren , 'in 33. haftasında perşembe günü deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Emre Belözoğlu yönetiminde, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman saat 11.30'da başladı. Denizlispor karşısında maça ilk 11'de çıkan oyuncular idmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Mesut Özil, Nazım Sangare ve Diego Perotti özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, Sadık Çiftpınar'ın tedavisine devam edildi. Enner Valencia ise ağrıları sebebiyle dinlendirildi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Malatya'ya gidecek.

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Fenerbahçe'de Malatyaspor mesaisi başladı
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