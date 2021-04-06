Göztepe - Çaykur Rizespor (Canlı anlatım)

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Göztepe-Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını Bilal Gölen ve Samet Çiçek yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan... Mücadelenin VAR hakemi, Mert Güzenge, AVAR'da ise Erdinç Sezertam yer alıyor. Maç öncesi Göztepe 40 puanla 10, Çaykur Rizespor ise 35 puanla 13. sırada bulunuyor. Süper Lig'de 3 maçtır galip gelemeyen Göztepe bu maçı kazanıp nefes almak istiyor. Son 3 maçında yenilgi almayan Çaykur Rizespor ise serisini sürdürmek amacında...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Nwobodo, Zulj, Halil, Soner, Tripic, Ndiaye

Çaykur Rizespor: Gökhan, Doğan, Meriah, Talbi, Melnjak, Sabo, Djokovic, Tunay, Baiano, Fernando, Samudio



