Kartal kanatlanıyor!

Alanya maçında Ghezzal sağda, Gökhan Töre solda görev yapacak. Rosier, bek pozisyonuna geri dönecek
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında özellikle kanat organizasyonlarında büyük sorun yaşamıştı. Teknik heyet, bu sorunu cezası sona eren Rachid Ghezzal'ı sağ, sonradan oyuna giren Gökhan Töre'yi de sol kanada çekerek çözmenin hesaplarını yapıyor. Ghezzal'ın 11'e dahil olmasıyla birlikteKasımpaşa karşılaşmasına sağ açıkta başlayanValentine Rosier, asıl mevkisi olan sağbeke geri dönüş yapacak. Sol kanattaki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Kevin N'Koudou ise yeniden yedek soyunacak.
BEŞİKTAŞ CAS'A BAŞVURDU
UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS'a başvuru yapabileceği belirtilmişti. Beşiktaş dün, yasalsüreç içinde CAS'a başvurulduğunu duyurdu. KAP'a yapılan açıklamada, "İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport-CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır" denildi.
RIDVAN YILMAZ GÖREV BAŞINA
ÜST üste forma şansı bulan Fabrice N'Sakala, bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Kongolu futbolcunun bugünkü Alanyaspor maçında yedek kulübesine çekilmesi, Rıdvan Yılmaz'ın ise yeniden 11'edönmesi bekleniyor. Özellikle ikinci devre başında yaşadığı sakatlığa kadar alkış alan performanslara imza atan Rıdvan, sakatlık sonrası sahalara istediği dönüşü yapamamıştı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna adını yazdırmayı arzu eden Rıdvan'ın bir hayli hırslı olduğu belirtildi.
STOPERE ADAY ARDA BEŞİKTAŞ'IN, Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki stoperin eski hocası Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamada "Arda'yı Beşiktaşçok istiyor. Sezon sonunda yüksek ihtimallebu transfer gerçekleşecek" dedi.