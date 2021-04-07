Kartal kanatlanıyor!

Beşiktaş, Kasımpaşa maçında özellikle kanat organizasyonlarında büyük sorun yaşamıştı. Teknik heyet, bu sorunu cezası sona eren Rachid Ghezzal'ı sağ, sonradan oyuna giren Gökhan Töre'yi de sol kanada çekerek çözmenin hesaplarını yapıyor.Sol kanattaki performansı büyük hayal kırıklığı yaratan Kevin N'Koudou ise yeniden yedek soyunacak.UEFA, vadesi geçmiş borçları gerekçesiyle Beşiktaş'a 2021-22 sezonunda Avrupa'dan elde edeceği gelirin yüzde 15'ine el koyma cezası vermişti. Ancak siyah-beyazlı kulübün verilen karar için CAS'a başvuru yapabileceği belirtilmişti.KAP'a yapılan açıklamada, "İsviçre'deki Court of Arbitration for Sport-CAS nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmıştır" denildi.ÜST üste forma şansı bulan Fabrice N'Sakala, bu fırsatları iyi değerlendiremedi. Kongolu futbolcunun bugünkü Alanyaspor maçında yedek kulübesine çekilmesi,Özellikle ikinci devre başında yaşadığı sakatlığa kadar alkış alan performanslara imza atan Rıdvan, sakatlık sonrası sahalara istediği dönüşü yapamamıştı. A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası kadrosuna adını yazdırmayı arzu eden Rıdvan'ın bir hayli hırslı olduğu belirtildi.Gençlerbirliği forması giyen Arda Kızıldağ ile ilgilendiği öğrenildi. 22 yaşındaki stoperin eski hocası Mustafa Kaplan, yaptığı açıklamadadedi.