Kazanmak için her şeyi yaptık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının gelecek adına ümit verdiğini söyledi. Bu skorun tamamen oyunun güzelliği olduğunu da vurgulayan deneyimli çalıştırıcı,Rekabeti, kaliteyi daha da artırarak devam etmek için çalışacağız. O zaman önümüzdeki sezon ciddi hedeflere koşacağımıza inancım tam" ifadelerini kullandı.KAYSERİkarşısında Trabzonspor'un iki şutu direkte patladı. Sekseninci dakikada Ekuban'ın şutu üst direk ile yan direğin birleştiği noktadan dönerken 87'de ise bu kez Baker'ın serbest vuruşu direğe takıldı. Bu iki şut ile birlikte bordo-mavililerin bu sezon toplam 7 şutu direğe denk geldi.BORDO-MAVILILER adına 1 puan gelse de istatistiklerde rekorların gecesiydi. Karadeniz temsilcisi 660 isabetli pas, %91 isabetli pas, 11 isabetli şut, toplamda 28 şut denemesi ve %75'lik topla oynama ile sezonun en yüksek sayılarına ulaştı.Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, maçın ardından şöyle konuştu: "Son ana kadar direncimizi koruduk. Şanslıydık da, birkaç top direkten döndü. Birkaç pozisyonu Doğan çok iyi çıkardı. Trabzonspor'dan 1 puan almak kolay değil."