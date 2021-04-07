Son dakika: Emre Belözoğlu gelecekten ümitli! Fikstüre ve puan durumuna bakmayı yasakladı...

ÖMER ÜRÜNDÜL | "TAKIMDAKİ SORUNU ONARMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"

Belözoğlu'nun ilk maçıydı ve kesin bir fikir sahibi olmak için en az 3 karşılaşmada ne yapacağını görmek gerek. Takımda öyle bir ciddi sorun var ki onu onarmak hiç kolay değil. Nedir o? İleri uçtaki oyuncular.