Son dakika: Emre Belözoğlu gelecekten ümitli! Fikstüre ve puan durumuna bakmayı yasakladı...

Son dakika haberi... Fenerbahçe Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, zor da olsa 3 puanla geçilen Denizlispor maçının ardından futbolcularına tek tek teşekkür etti. İlk karşılaşmasından galibiyetle ayrılmasının kendisi açısından hayli önemli olduğunun altını çizen genç teknik adam, "Teknik-taktiğin dışında herkes fazlasıyla özveri gösterdi. Beni asıl mutlu eden şey buydu" diye konuştu.
RAKİBE DAHA YAKIN OYNAYACAĞIZ
Takım olarak hâlâ sorunlarının bulunduğunu belirten Belözoğlu, "Final haftalarındayız. Hem kazanmak hem de bir şeyleri yeniden oturtmak zorundayız. Belki istediğimiz seviyede değiliz. Ama bu oyunun gelişeceğine inanıyorum. Daha fazla yakın oynayarak güzel futbolla kazanmaya devam etmek hepimizin ortak temennisi" dedi.
SEZON SONUNDA MUHASEBEMİZİ YAPARIZ
Belözoğlu, fikstür ve puan durumu konusunda takım olarak asla konuşmayacaklarının altını çizerek "Maç maç düşüneceğiz. Önümüzde çok zorlu bir Yeni Malatya karşılaşması var. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Aldığımız puanı, bitirdiğimiz noktayı sezon sonunda masaya yatırırız. O zaman camia olarak muhasebeyi yaparız" ifadelerini kullandı.
TEKNİK DİREKTÖR EMRE BELÖZOĞLU İÇİN SABAH SPOR YAZARLARI NE DEDİ?
MURAT ÖZBOSTAN | "ZAMAN LAZIM"
Bir maçla hocaya dair bir şey söylemek doğru değil. Fenerbahçe zor kazandı ama final gibi bir maçtan 3 puan aldı. Böyle görmek lazım.
Emre Belözoğlu'nun oyuncularının çoğu Milli Takım'da, bir kısmı karantinadaydı. Tam bir diziliş ya da taktik değişikliği yapmak bu şartlarda kolay değil. Zaman lazım.
ÖMER ÜRÜNDÜL | "TAKIMDAKİ SORUNU ONARMAK HİÇ KOLAY DEĞİL"
Belözoğlu'nun ilk maçıydı ve kesin bir fikir sahibi olmak için en az 3 karşılaşmada ne yapacağını görmek gerek. Takımda öyle bir ciddi sorun var ki onu onarmak hiç kolay değil. Nedir o? İleri uçtaki oyuncular.
Osayi'den beklenen gelişme gelmedi, aksine düşüş var. Samatta gol attı ama başka icraatı yok. Valencia da birkaç parlama ile idare ediyor. Bütün sorun burada, alternatifi de yok.
GÜRCAN BİLGİÇ | "ÇOK AKILLI DAVRANDI"
Çok akıllı davrandı. Geçmiş sistemle fazla oynamadan sadece görevleri değiştirerek bir farklılık yaratmaya çalıştı. En doğru tarzı takımının taktik disiplinden uzaklaşmamasıydı.
O golü atacaklarını biliyorlardı, önemli olan yemeden devam etmeleriydi. Israrla denediler. Acele etmediler, panik yapmadılar. Maçta belki muhteşem oynamadılar ama psikolojik eşiği yara almadan geçtiler.
ALİ GÜLTİKEN | "POZİTİF BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"
Zor bir süreç. Şansı, iki rakibinin de kaybettiği haftada Fenerbahçe'nin başında çıkmasıydı. Oyun belki çok iyi seviyede değil ama kazanma mecburiyetinde olduğu bir maçı geçerek olumlu bir adım attı.
Bu tür ciddi kriz dönemlerinde taktik, sistem vs. gibi şeylerin çok önemi olmaz. Önemli olan kazanmaktır. Pozitif bir başlangıç yaptı.
BÜLENT TİMURLENK | "SORUMLULUĞU KİMSEYE BIRAKMADI"
Kramponlarını astığında hedefini sportif direktörlük olarak belirleyen Emre Belözoğlu, teknik direktörlüğe gelecek sezon devam eder mi bundan emin değilim. Son bir yılda taşın altına en fazla elini koyan adam olduğundan hoca ayrılığında da sorumluluğu kimseye bırakmadı.
Oyun bilgisi, rakip analiz, bunlar onun ezberinde. Ama insan grubunu yönetmek ayrı bir tecrübe ister. Bir yerden başlamak lazımdı. O da başladı.