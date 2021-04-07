Trabzonspor zirve yolunda kayıp

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN GERİSİNDE KALDI

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, attığı 71 gole karşılık ise kalesinde 37 gol görmüştü. Bordo-mavili ekip söz konusu hafta itibariyle geçen sezon 62 puanla 2. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise aynı periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik 7 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü ve 57 puanla 4. sırada yer aldı.