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Giriş Tarihi: 7.4.2021 12:33

zirve yolunda kayıp

İHA
Trabzonspor zirve yolunda kayıp

'de son 5 haftada 9 puan kaybeden , zirve yolunda önemli kayıplar yaşayarak yara aldı.

Trabzonspor, dün sahasında ağırladığı Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalarak zirve yolunda önemli bir puan kaybı yaşadı. Deplasmanda oynadığı DG Sivasspor maçının ardından sahasında oynadığı maçtan da beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, ligin son 5 haftasında 9 puan kaybederek rakipleriyle arasındaki puan farkını indirme fırsatını kullanamadı.

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN GERİSİNDE KALDI
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, attığı 71 gole karşılık ise kalesinde 37 gol görmüştü. Bordo-mavili ekip söz konusu hafta itibariyle geçen sezon 62 puanla 2. sırada yer aldı. Bordo-mavililer bu sezon ise aynı periyotta 16 galibiyet, 9 beraberlik 7 mağlubiyet elde ederken, attığı 40 gole karşılık kalesinde 31 gol gördü ve 57 puanla 4. sırada yer aldı.

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Trabzonspor zirve yolunda kayıp
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