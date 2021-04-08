Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

Fenerbahçe oldukça kritik bir sınava çıkıyor. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı da oldukça merak ediliyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den son dakika haberlerini aktardı. Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sinan Gümüş'ün kızağa çekileceği gelen bilgiler arasında. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Dün akşam Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında kazanmasının ardından Fenerbahçe için Malatya maçının önemi iki kat arttı. Malatya deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de Cisse, kadroya alınmadı. Sakatlıkları devam eden Perotti, Sadık ve Nazım da kadroda yok. Emre Belözoğlu'dan Pelkas sürprizi gelebilir...