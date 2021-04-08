Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...
Giriş Tarihi: 8.4.2021 07:40 Son Güncelleme: 8.4.2021 07:43

'de 'ndan ve sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

VOLKAN DEMİR
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

oldukça kritik bir sınava çıkıyor. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak sarı lacivertlilerde 'nun nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağı da oldukça merak ediliyor. Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe'den haberlerini aktardı. Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Sinan Gümüş'ün kızağa çekileceği gelen bilgiler arasında. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Dün akşam Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında kazanmasının ardından için Malatya maçının önemi iki kat arttı. Malatya deplasmanından galibiyetle dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de Cisse, kadroya alınmadı. Sakatlıkları devam eden Perotti, Sadık ve Nazım da kadroda yok. 'dan sürprizi gelebilir...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN PELKAS SÜRPRİZİ!

, bu akşam Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11'de yer alacak. 'nin yeni teknik direktörü , son dakikada bir sürpriz yaşanmazsa kadroda başka değişiklik düşünmüyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

Futbol A Takım Direktörü , bugün sarılacivertlilerin başında ikinci resmi maçına çıkacak. Kanarya'nın 11'inde, 1-0 kazanılan Denizlispor, maçından farklı olarak tek değişiklik yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

Belözoğlu'nun, Sinan Gümüş'ün yerine ilk 11'de 'yi görevlendireceği gelen bilgiler arasında. Genç teknik adamın, İrfan Can'ın sonradan dahil olduğu Denizli maçındaki performansından hayli memnun kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

90 DAKİKALIK SEVİYEYE GELDİ

İrfan'ın sakatlık sonrası yaşadığı hastalığın etkilerini de tamamen atlatmasının ardından fiziksel olarak 90 dakikalık seviyeye geldiği bildirildi. 25 yaşındaki milli oyuncu, Belözoğlu'nun hücumdaki jokeri olacak.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

Maça 10 numara pozisyonunda başlayacak olan İrfan'ın zaman zaman zaman zaman da Valencia ile yer değiştirerek çizgiye de ineceği bildirildi. Sarı-lacivertlilerin kadrosunda başka bir değişiklik yaşanması beklenmiyor.

MUHTEMEL 11

Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia, Samatta

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

3 BELGEYLE CEVAP

BELGE 1

TFF_Org kendi sitesinde verdiği bilgide ilk Türkiye Şampiyonası'nın 1924'te Ankara'da 'Türkiye Futbol Birinciliği' organizasyonu ile yapıldığını açıkça belirtiyor. Aynı kaynaklarda 1937'de başlayan Milli Küme organizasyonunun ilk deplasmanlı Milli Lig olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

BELGE 2

1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarını inkâr etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen Galatasaray, kendi sitesinde Gündüz Kılıç'ı anlatırken, Ankara Demirspor'un 1947 yılındaki Türkiye Şampiyonluğu'nda görev aldığını itiraf ediyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

BELGE 3

1959 öncesi şampiyonlukları inkâr etmek için dilekçeler veren ama 'gelin medenice tartışalım' çağrımıza cevap vermeyen G.Saray, 100. yıl yayınlarında 1939 yılı Milli Küme şampiyonlukları için Türkiye geneli ilk şampiyonluğumuz itirafını yapıyor.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...

F.BAHÇE'DE NE YAPTI?

Antalyaspor maçı ile F.Bahçe kariyeri başlayan İrfan Can, o karşılaşmada son 23 dakika oyuna girdi. Konyaspor'a karşı 31, G.Birliği mücadelesinde 33 dakika oynadı. Beşiktaş derbisine 11 başlayıp 58 dakika sahada kaldı. Denizlispor mücadelesinde son 27 dakika görev aldı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan Pelkas ve İrfan Can Kahveci sürprizi! İşte Malatyaspor maçı 11'i...
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