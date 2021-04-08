Kadro dışı kalmıştı! Eski Aslan Galatasaray'a dönmek istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yarışa tutunmak için cumartesi akşamı Fatih Karagümrük ile oynayacağı müsabakadan mutlak 3 puan çıkarmak zorunda. Beşiktaş'ın 6 puan gerisinde yer alan Aslan'ın puan kaybetmesi durumunda işi çok zora girecek. Oyuncularını bu konuda motive etmek için yoğun mesai harcayan Fatih Terim, savunma hattındaki 4 ismi de değiştirecek. Galatasaray'da bu gelişmeler yaşanırken transferde de sürpriz bir isim gündeme geldi. İşte sarı-kırmızılı takımın gündemine dair son bilgiler...
13 AY SONRA FLORYA'YI AÇTI...
Geçen sezon pandemi öncesi oynanan Beşiktaş derbisi için Florya'nın kapılarını açan Galatasaray, tam 13 ay sonra basına açık antrenman gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tesise uzun süredir kimse giremiyordu.
EMRE KILINÇ YETİŞİYOR
Kovid-19 testleri pozitif çıktığı için geçen hafta izolasyona alınan Emre Kılınç-Taylan Antalyalı ikilisi, Hatayspor deplasmanında forma giyememişti. A Milli Takım kampından daha önce ayrılan Emre'nin 10 günlük karantina süreci doldu.
Son iki testi negatif çıkan Emre Kılınç, hocası Fatih Terim'in görev vermesi halinde Karagümrük'e karşı forma giyebilecek. Taylan Antalyalı'nın durumu ise maç günü belli olacak.
FENERBAHÇE'YE HAYIR
Fenerbahçe Kulübü'nün, "1959 öncesi şampiyonlukları gerekirse GS TV'de yüz yüze tartışalım" talebine cevap vermeyen Galatasaray cephesi, bu teklifi değerlendirmeye almadı. Sarı-lacivertli kulübün 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili talebini, "Haklı değil, hukuki değil ve meşru değil" diyerek niteleyen sarı-kırmızılı yönetim, "6 maçla elde edilen şampiyonluk bu sezon 40 küsür haftada ulaşılacak şampiyonlukla bir olabilir mi? Biz ne dersek, Fenerbahçe'nin cevabı, 'Siz Fetöcüsünüz' oluyor. Böyle bir ortamda nasıl ve neden tartışalım?" ifadesiyle açık oturum teklifine olumsuz cevap verirdi.
EMRE HABER BEKLİYOR!
Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini söyleyen Emre Çolak bu açıklamaları ve sosyal medya paylaşımı nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştı. Karagümrük Yönetimi'nin Emre'yi affetmeyi düşünmediği ortaya çıktı.
Galatasaray ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak maçta forma giyemeyecek olan Emre Çolak'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönmek istiyor.
Sarı-kırmızılılar henüz Emre Çolak'la ilgili bir karar vermezken, yıldız oyuncu ağabeyi Arda Turan gibi eski kulübünden son bir şans bekliyor.
KARAGÜMRÜK'E SİL BAŞTAN SAVUNMA
Ligde 33.haftayı bay geçen Galatasaray cumartesi günkü Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor. Son haftaların formsuz ismi Saracchi yerine sol bekte Emre Taşdemir'in forma giymesi bekleniyor.
Hatayspor deplasmanında 3 gol yiyen Şener - Gedson - Donk - Saracchi dörtlüsü yerine Yedlin - Luyindama - Marcao - Emre Taşdemir'den oluşan yeni savunma hattı Karagümrük'e karşı görev yapacak.
ASLANTEPE HAZIR
Kasımpaşa maçında bozulan Türk Telekom Stadı'na 350 kilo tohum ekilse de Sivasspor ve Çaykur Rizespor maçlarında zemin iyi görüntü vermemişti.
Milli ara ve bay haftasını değerlendiren sarı-kırmızılı kulüp, Aslantepe'yi özel bakıma aldı. Karagümrük maçında zeminin futbolu olumsuz etkilemeyeceği ifade edildi.