Kadro dışı kalmıştı! Eski Aslan Galatasaray'a dönmek istiyor

FENERBAHÇE'YE HAYIR

Fenerbahçe Kulübü'nün, "1959 öncesi şampiyonlukları gerekirse GS TV'de yüz yüze tartışalım" talebine cevap vermeyen Galatasaray cephesi, bu teklifi değerlendirmeye almadı. Sarı-lacivertli kulübün 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili talebini, "Haklı değil, hukuki değil ve meşru değil" diyerek niteleyen sarı-kırmızılı yönetim, "6 maçla elde edilen şampiyonluk bu sezon 40 küsür haftada ulaşılacak şampiyonlukla bir olabilir mi? Biz ne dersek, Fenerbahçe'nin cevabı, 'Siz Fetöcüsünüz' oluyor. Böyle bir ortamda nasıl ve neden tartışalım?" ifadesiyle açık oturum teklifine olumsuz cevap verirdi.