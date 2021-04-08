Mohamed: Kendimi kral gibi hissettim

Devre arasında Mısır ekibi Zamalek'ten transfer edilen Mostafa Mohamed, Mısır basınına konuştu. Golcü oyuncu bu süreçte F.Bahçe'nin de kendisine teklifte bulunduğunu yinelerken ''Fenerbahçe bana sezon ortasında teklif yaptı. O dönem bu teklifi kabul ettim ama Zamalek, Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanma mücadelesi verdiklerini söyleyip beni göndermedi. Bu sezon F.Bahçe'ye attığım golün ardından kendimi resmen kral gibi hissettim. Takım arkadaşlarım 'İstanbul'un Kralı' olduğumu söyledi" ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılılar dün yapılan antrenmanda Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim yönetimindeki idman için Babel sosyal medya hesabından "Keskin bir idman daha" yorumunu yaptı.HENRY Onyekuru'nun annesi Jessy Onyekuru hayatını kaybetti. Nijeryalı oyuncu, cenaze için ülkesine giderken, cumartesi günü oynanacak Karagümrük karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak.