Şimdi de biz istemiyoruz!

Devre arasında 28 yaşındaki oyuncudan “G.Saray’da mutluyum” yanıtını aldıklarını hatırlatan bordo-mavili yöneticiler, “Şimdi de biz onu istemiyoruz” diyerek tavrını belli etti
Galatasaray ile yeni sözleşme için anlaşamayan Emre Akbaba'nın ismi Trabzonspor ile anılmaya başladı. Menajerler, bordo-mavili kulübün kapısınıçaldı ancak tepki ile karşılaştı. Trabzonsporlu yöneticiler, "Emre Akbaba'yıdevre arasındakadromuzakatmak istemiştik. Ancakoyuncu bize gelmek istemedive Galatasaray'da mutluolduğunu söyledi. Şimdi debiz kendisini istemiyoruz" diyerek bu transfere sıcak bakmadıklarını belli etti.
'İKİ KEZ AYAĞIMI BIRAKTIM'
Trabzonspor, devre arasında 28 yaşındakioyuncunun transferi gerçekleşmeyinceBakasetas'ıkadrosuna katmıştı. Bu arada Emre Akbaba da sosyal medya üzerinden hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım. Benim Galatasarayiçin maddi olarakyaptığım fedakârlıklarçok fazla. Bu kulüp içinsavaşırken iki kere ayağımısahada bıraktım" ifadelerini kullandı.