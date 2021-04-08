Şimdi de biz istemiyoruz!

Galatasaray ile yeni sözleşme için anlaşamayan Emre Akbaba'nın ismi Trabzonspor ile anılmaya başladı.tepki ile karşılaştı. Trabzonsporlu yöneticiler,diyerek bu transfere sıcak bakmadıklarını belli etti.Trabzonspor, devre arasındaBu arada Emre Akbaba da sosyal medya üzerinden hakkında çıkan haberlere tepki göstererek, "Sezon başından beri hakkımda birçok asparagas haber yapılmak suretiyle taraftarın önüne atıldım, sesimi çıkarmadım.ifadelerini kullandı.