Beşiktaş yorgun... Bu da çok doğal. Fakat dün geceki 3 puan, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında çok derin bir soluk almasına yaradı. Aytemiz Alanyaspor ise büyük bir düşüş içinde. Gelelim karşılaşmanın hakemi Ümit Öztürk'e...

Bir-iki sarı kart verebilirdi. Ama oyun genelinde başarılı buldum. Alanyaspor'un attığı gol öncesinde bariz bir faul var. VAR hakeminin daveti yerindeydi ve gol iptal edildi.