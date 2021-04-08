Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan flaş karar! Dimitris Pelkas...

Son dakika Fenerbahçel haberleri... Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu, ikinci maçına çıkıyor. İlk maçında Samatta'nın kafa golüyle Denizlispor'u 1-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, yeni hocasıyla 2'de 2 yapmanın peşinde.
Sezon başında PAOK'tan transfer edilen Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, Erol Bulut'un Fenerbahçe'sinin değişilmez isimlerinden birisi olmuştu. Şu ana kadar sarı-lacivertli formayla, Süper Lig'de 23 maça çıkan Pelkas, bu 23 maçın 22'sinde ilk 11'de başlamıştı."
YENİ HOCASINDAN KESİK YEDİ
Fenerbahçe'nin başında ikinci maçına çıkan Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk 11'ini belirledi. Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda Pelkas'ın olmaması dikkat çeken unsurlardan birisi oldu.
Emre Belözoğlu'nun sahaya sürdüğü ilk 11 şöyle:
"Altay, Gökhan, Serdar Aziz, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, İrfan, Valencia, Osayi, Samatta"
Emre Belözoğlu'nun ilk maçı olan Denizlispor maçına da ilk 11'de başlayan Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor deplasmanında yedek kulübesine çekildi. Yunan oyuncunun yerine orta sahada İrfan Can Kahveci ilk 11'de başlıyor.
Pelkas bu sezon, Fenerbahçe formasıyla toplamda 25 maça çıkarak 6 gol ve 7 asistle oynadı.