Tarihten uzak insanlar iflas etmiş tüccarlar

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Kemerburgaz'da yapılacak tesisler için bir toplantı düzenledi. F.Bahçe'nin 1959 sezonu öncesindeki dönemlere dair istediği şampiyonluk iddialarına da değinen Cengiz, şunları söyledi: "Hukuk içinde olayları götürmeye çalışıyoruz.Biz hep tarihçileri konuşturduk. F.Bahçe'nin ne diye başvurduğunu bilmiyorum. Tarihçi bile çıkaramadılar.Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olanlara hayret ederdik, 'Yahu siz nasıl Fenerli'siniz' diye. Espri tabii ki. 2 tane tıfıl yönetici çıkarmışlar."Sen bize hırsız dedin" diyorlar… İşte eğitim. Cümleyi ortadan kesersen öyle anlarsın tabi.F.Bahçe yönetimi maalesef doğru gitmiyor. Ben başkanlarla muhatabım."Başkan Mustafa Cengiz, ezeli rakiplerinin başkanı Ali Koç'u ikna etmek gibi bir durumu olmadığını hatta tam tersine kendisinin gerekirse ikna edilmesi gerektiğini belirtirken, şu sözlerle de F.Bahçe'nin 2010-11 şampiyonluğuna göndermede bulundu: "Ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim. Onlar beni edebiliyorlarsa etsinler!"Ada için 7 dava vardı, 5'i bizden önceydi. İlk kez bir dava kazandık. Tahliye ile kazandık. Karşı taraf kendince önlem alıyor."Kulüpler Birliği yönetim kurulunda yokum. Benim onaylamadığım ve belirli kulüplerin lehine kararlar alınıyor.Başkan Mustafa Cengiz, Kemerburgaz arazisinde bulunan maden şirketi ile hukuki yoldan yapılan mücadele nedeniyle sürecin geciktiğini de açıkladı. Buraya A takım için 6 saha yapılacağını ve bunun yanı sıra altyapı için sahalar, tesisler ve yüzme havuzları olacağını da belirten Cengiz, "Tarihe ve kilometre taşına tanıklık ediyorsunuz. Dünyanın örnek alacağı bir tesis olacak. Hocamız da teknik adam olarak burayı çok gezdi, o da çok memnun" dedi.G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Beşiktaş'ı emsal gösterdi: "Tahkim, 2002'de 1956-57 ve 1957-58'de 1959'dan sonraki usulde oynandığı için Beşiktaş'ın talebini kabul etti. Tahkimin kararı bugünün sorularını yanıtlıyor.G.SARAY camiasının merakla beklediği Kemerburgaz projesi hayata geçiyor. Dün başkan Cengiz, projenin detaylarını paylaşırken, ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliye işlemlerine başlaması ile birlikte artık hukuki engel de kalmadı. 140 dönümlük Kemerburgaz arazisine Galatasaray Futbol Takımı ve altyapısı iki yıl içinde taşınacak. Kemerburgaz'a yapılacak kamp tesisi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından para çıkmayacak ve sponsorlarla bu proje bitirilecek. Başkan Cengiz bunun için de görüşmelerin sürdüğünü duyururken, bu bedelin 200 milyon TL olduğu öğrenildi.