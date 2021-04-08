Tarihten uzak insanlar iflas etmiş tüccarlar

“Sahte tarihle değil dürüstlükle geldik bu noktaya. Biz hep tarihçileri konuşturduk. F.Bahçe’nin ne diye başvurduğunu bilmiyorum. Tarihçi bile çıkaramadılar. 2 tane tıfıl yönetici çıkarmışlar... Muhatap almam, seviyemiz uygun değil.”
G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, dün Kemerburgaz'da yapılacak tesisler için bir toplantı düzenledi. F.Bahçe'nin 1959 sezonu öncesindeki dönemlere dair istediği şampiyonluk iddialarına da değinen Cengiz, şunları söyledi: "Hukuk içinde olayları götürmeye çalışıyoruz. Biz sahte tarihlerle değil doğrulukla,dürüstlükle geldik bu noktaya.Sadece sahadaki galibiyetlerle değil. Biz hep tarihçileri konuşturduk. F.Bahçe'nin ne diye başvurduğunu bilmiyorum. Tarihçi bile çıkaramadılar. Bula bula Vahdettin'i çıkardılar.O da biliyor ki herkesFenerli doğar sonra başka takımı tutar. Biz Antep'te, Adana'da Fenerli olanlara hayret ederdik, 'Yahu siz nasıl Fenerli'siniz' diye. Espri tabii ki. 2 tane tıfıl yönetici çıkarmışlar. Tarihten uzak insanların,iflas etmiş tüccar gibi konuşmaları enteresan.Bir galip geldiler, 2 gündür suskunlar.Muhatap almam, seviyemiz uygun değil.
EĞER BİLMİYORLARSA GOOGLE'A BAKSINLAR
"Sen bize hırsız dedin" diyorlar… İşte eğitim. Cümleyi ortadan kesersen öyle anlarsın tabi. Bilemiyorsan Google'abak. İnsan kendini yetiştirmeli. Konuşmanınbir kısmını alıp keserek yarısınısöyleyip 'Ben hırsızım' diyorsa ne diyeyim. F.Bahçe yönetimi maalesef doğru gitmiyor. Ben başkanlarla muhatabım."
BÖYLE GİDERSE 1 ŞAMPİYONLUKLARI EKSİLİR!
Başkan Mustafa Cengiz, ezeli rakiplerinin başkanı Ali Koç'u ikna etmek gibi bir durumu olmadığını hatta tam tersine kendisinin gerekirse ikna edilmesi gerektiğini belirtirken, şu sözlerle de F.Bahçe'nin 2010-11 şampiyonluğuna göndermede bulundu: "Ben Ali Bey'i ikna mı edeceğim. Onlar beni edebiliyorlarsa etsinler! Ben ikna olmam zaten!Bugüne kadar bir tarihçi çıkardılarmı? Korkarım bir şampiyonluklarıda eksilir bu yolda."
CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ "Bu tesis için destek olanCumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip Erdoğan'a da teşekkürediyorum. G.Saray için bir çakıltaşı katkı yapanlara teşekkürederim. İmar planları onaylanarakkesinleşti. Sevgili MuratKurum bakanımıza da teşekkürediyorum. Her konudayardımcı oldu."
ER YA DA GEÇ ADA'DA ÇAY İÇECEĞİZ
"Ada için 7 dava vardı, 5'i bizden önceydi. İlk kez bir dava kazandık. Tahliye ile kazandık. Karşı taraf kendince önlem alıyor. Er ya dageç o adadan üyelerimiz bulunacak,çayınıiçip havuzunagirecek. İlk raundu kazandık.Bundan sonraki raundlar var,gerekirse orada yatacağaz."
ADI KULÜPLER BİRLİĞİ AMA BİRLİK YOK!
"Kulüpler Birliği yönetim kurulunda yokum. Benim onaylamadığım ve belirli kulüplerin lehine kararlar alınıyor. Orada 21 kulübün ittifakıile hareket edilmiyor. Adı birlikama birlik yok."
FATIH TERIM HOCAMIZTESİSTEN ÇOK MEMNUN
Başkan Mustafa Cengiz, Kemerburgaz arazisinde bulunan maden şirketi ile hukuki yoldan yapılan mücadele nedeniyle sürecin geciktiğini de açıkladı. Buraya A takım için 6 saha yapılacağını ve bunun yanı sıra altyapı için sahalar, tesisler ve yüzme havuzları olacağını da belirten Cengiz, "Tarihe ve kilometre taşına tanıklık ediyorsunuz. Dünyanın örnek alacağı bir tesis olacak. Hocamız da teknik adam olarak burayı çok gezdi, o da çok memnun" dedi.
'BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUKLARISORULARI DA YANITLIYOR'
G.Saray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da Beşiktaş'ı emsal gösterdi: "Tahkim, 2002'de 1956-57 ve 1957-58'de 1959'dan sonraki usulde oynandığı için Beşiktaş'ın talebini kabul etti. Tahkimin kararı bugünün sorularını yanıtlıyor. 1956'dan önceki organizasyonlar,daha sonradüzenlenen lig ile aynışekilde yapılmadı."
200 MİLYON TL ARANIYOR
G.SARAY camiasının merakla beklediği Kemerburgaz projesi hayata geçiyor. Dün başkan Cengiz, projenin detaylarını paylaşırken, ruhsatı iptal edilen madencilik firmasının tahliye işlemlerine başlaması ile birlikte artık hukuki engel de kalmadı. 140 dönümlük Kemerburgaz arazisine Galatasaray Futbol Takımı ve altyapısı iki yıl içinde taşınacak. Kemerburgaz'a yapılacak kamp tesisi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından para çıkmayacak ve sponsorlarla bu proje bitirilecek. Başkan Cengiz bunun için de görüşmelerin sürdüğünü duyururken, bu bedelin 200 milyon TL olduğu öğrenildi.